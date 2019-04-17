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Bloomberg: СМИ разведали, где и когда Путин встретится с Ким Чен Ыном

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Южнокорейским СМИ стало известно о предполагаемом месте и времени первой встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, пишет Bloomberg. Ожидается, что главы государств встретятся 24 апреля во Владивостоке для продолжения переговоров по ядерному разоружению.
Bloomberg: СМИ разведали, где и когда Путин встретится с Ким Чен Ыном
Reuters

В России начали подготовку к проведению первой встречи российского лидера Владимира Путина с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном после неудачи последних переговоров по ядерному разоружению между Северной Кореей и США, сообщает Bloomberg.

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи отметили, что во время визита южнокорейской делегации в Москву российская сторона сообщила им о подготовке саммита, однако не уточнила время его проведения.

Тем не менее, согласно информации южнокорейских СМИ, встреча может состояться уже 24 апреля во Владивостоке за несколько дней до того, как Путин направится в Пекин в рамках двухдневного визита к президенту Китая Си Цзиньпину.

По словам заместителя министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хёна, он и его коллега Юрий Титов согласились с тем, что февральский саммит Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа нельзя назвать «провальным», а переговоры по ядерному разоружению следует продолжать.

Bloomberg напоминает, что встреча с Путиным станет первой, с тех пор как Ким Чен Ын пришёл к власти в 2011 году. Она пройдёт на фоне стремления лидера Северной Кореи добиться снятия санкций в отношении своей страны. В свою очередь, Россия неоднократно поддерживала идею сокращения санкций, призванных «наказать Северную Корею за её ядерную программу».

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источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
Владимир Путин Дональд Трамп Ким Чен Ын Россия саммит Северная Корея США Южная Корея ядерное разоружение
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