CNN: визитом Кима Россия хочет показать, что она снова в центре событий

Лидер Северной Кореи прибыл в Россию, во Владивосток, где ему предстоит впервые встретиться лицом к лицу с Владимиром Путиным, передаёт CNN. По словам корреспондента Мэтью Чанса, с помощью переговоров с Кимом российский лидер хочет показать, что Москва снова в центре событий, когда дело касается важных международных вопросов.

Накануне предстоящей встречи с Владимиром Путиным лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в российский город Владивосток.

Как сообщается, в этом городе главы двух государств проведут свою первую встречу, она состоится в четверг. Однако лидеры не планируют подписывать каких-либо соглашений или выступать с совместными заявлениями.

Ким покинул Пхеньян на рассвете в среду. В Россию он отправился на поезде — так же как и во Вьетнам, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом. С нами на связи из Сеула наш корреспондент Пола Хэнкокс. Но сначала давайте пообщаемся со старшим международным корреспондентом CNN Мэтью Чансом, который вышел на связь с прямым включением из Владивостока.

Для президента Путина это возможность снова показать себя на мировой арене, но помимо этого принять более активное участие непосредственно в корейском вопросе и закрепить за собой лидирующие позиции.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, полагаю, это так. Думаю, Кремль вообще и сам Владимир Путин могли чувствовать себя несколько не у дел, наблюдая, как и все остальные, за широко обсуждаемыми встречами между президентом Трампом и Ким Чен Ыном. В последние пару месяцев об этом много писали СМИ.

Как мы все помним, последняя встреча (Трампа и Кима. — ИноТВ) состоялась в феврале во Вьетнаме и не привела ни к каким соглашениям. И тут Путин увидел для себя хорошую возможность и пригласил Ким Чен Ына сюда, в Россию, чтобы провести собственную встречу. Лидеры впервые увидятся лицом к лицу. Кремль утверждает, что основной темой на повестке будет ядерное разоружение Корейского полуострова. Это главный вопрос, который они собираются обсуждать. И, конечно, для русских этот вопрос действительно имеет значение, поскольку они, как и все страны в подобной ситуации, не в восторге от возможности заполучить у своих границ вооружённую ядерным оружием Северную Корею. Страны граничат на небольшом отрезке земли.

Но при этом, как мне кажется, для Кремля эта встреча больше имеет символическое значение. Они хотят продемонстрировать, что они вновь в центре событий, когда дело касается крупных международных вопросов, и что они занимают почётное место за столом переговоров, затрагивающих ядерное разоружение и мир на Корейском полуострове. На мой взгляд, с помощью встречи с Кимом Владимир Путин пытается донести именно эту, весьма сильную идею, Макс.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 24 апреля 2019 года.