SZ: Россия планирует стать посредником между КНДР и Западом

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке может быть использована последним в качестве сигнала для Дональда Трампа, пишет Süddeutsche Zeitung. Северокорейский лидер хочет показать Вашингтону бессмысленность его давления, а также то, что Пхеньян может делать ставку на другого партнёра. Владимир Путин, в свою очередь, постарается использовать шанс стать посредником в отношениях между КНДР и Западом.

Владимир Путин уже давно рассчитывал на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишет Süddeutsche Zeitung. Как напоминает издание, отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ир, также посещал Россию: в 2011 году он приезжал на озеро Байкал, где встречался с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым.

На двусторонних переговорах, которые начнутся 24 апреля во Владивостоке, речь пойдёт о северокорейской ядерной программе, о санкциях против КНДР, а также об экономическом сотрудничестве между двумя странами. Süddeutsche Zeitung отмечает, что с момента провала переговоров о ядерном разоружении КНДР в формате «шестёрки» влияние Москвы в северокорейском вопросе постепенно снижалось. В Кремле, судя по всему, решили, что подталкивать Пхеньян к разоружению бессмысленно и лучше сконцентрироваться на сохранении текущего статус-кво. Вероятно, что после провала саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое Владимир Путин попробует стать посредником между Северной Кореей и Западом, считает издание.

Что касается Ким Чен Ына, то он, по мнению Süddeutsche Zeitung, использует встречу с Путиным, для того чтобы выйти из изоляции и вновь показать себя в качестве государственного деятеля. Северокорейский лидер хочет продемонстрировать Вашингтону, что он может сделать ставку на других партнёров. «Он хочет показать Трампу, что усиление давления на КНДР не является мудрым решением», — приводит издание слова южнокорейского политолога Нам Ченг-Хи: по мнению Ченг-Хи, пока Трамп настаивает на полном ядерном разоружении Северной Кореи, у него нет шансов на успех.

При этом издание отмечает, что Россия вряд ли сможет развивать экономическое сотрудничество с КНДР, учитывая, что она придерживается введённых против Пхеньяна санкций. Объёмы торговли между двумя странами остаются скромными, даже несмотря на то, что Россия реконструировала свою железную дорогу до северокорейского порта Наджин. Москва планирует создать специальный механизм, который позволит двум странам обмениваться товарами, не совершая денежных переводов: разумеется, он будет распространяться только на те товары, которые не входят в американские санкционные списки.

Кроме того, количество северокорейских гастарбайтеров в России также снизилось, информирует Süddeutsche Zeitung. Из-за санкций им придётся полностью покинуть Россию до конца года — на встрече Путин и Ким Чен Ын обсудят и этот вопрос, сообщает издание.