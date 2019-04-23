Asia Times: поворот к России расширяет возможности Кима на ядерных переговорах

В ближайшие дни Ким Чен Ын может впервые встретиться с Владимиром Путиным, пишет обозреватель Asia Times Сваран Сингх. По его словам, эти переговоры могут не принести ощутимой выгоды лидеру КНДР, но они демонстрируют его расширяющееся пространство для манёвра на ядерных переговорах, альтернативу противостоянию санкциям и растущее признание среди крупных держав.

На этой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Вероятно, наиболее важным является время проведения этого саммита, считает обозреватель Asia Times Сваран Сингх.

Во-первых, встреча состоится после того, как «широко разрекламированные» переговоры главы КНДР с американским президентом Дональдом Трампом о ядерном разоружении обернулись провалом. Во-вторых, ситуация с тех пор не стояла на месте. Спутниковые снимки показали возобновление активности на северокорейском ядерном объекте в Йонбёне, а затем Пхеньян провёл испытание новой тактической ракеты, дав понять, что находится «на грани конфронтации» с Вашингтоном, отмечает автор статьи.

«При таком развитии событий сможет ли президент Путин разблокировать зашедший в тупик ядерный диалог между Пхеньяном и Вашингтоном? Сможет ли он создать пространство для манёвра для различных собеседников?» — риторически спрашивает аналитик.

Он обращает внимание, что российские власти последовательно отстаивают необходимость диалога с КНДР. В отличие от США и их союзников Москва выступает за постепенное снятие санкций с Северной Кореи в ответ на пошаговое сворачивание её ядерной программы.

Поэтому, по мнению автора статьи, для Кима, который не принял политику «максимального давления» Трампа, встреча с Путиным — это попытка сблизиться с давним союзником его семьи. У советских и российских лидеров долгая история относительно тёплых и тесных отношений с первой семьёй Северной Кореи, которая оказалась у власти с 1945 года после освобождения страны от японской оккупации.

Ким попытается возродить этот дух товарищества и будет анализировать, как президент Путин «может помочь ему обойти санкции ООН и США». Возможно, глава КНДР захочет добиться от Москвы «послаблений»: разблокировки энергетического трубопровода, упорядочивания трансграничных железнодорожных перевозок, получения разрешения северокорейцам на работу в России, рассуждает Сингх.

Поскольку ядерное оружие Кима напрямую не угрожает основным интересам России, Путин продолжит придерживаться принципа «ограниченного участия». Иными словами, он, вероятно, не захочет платить слишком высокую цену или заключать соглашения, идущие вразрез с позицией президента Трамп, полагает автор статьи.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что саммит Кима и Путина привлекает серьёзное внимание со стороны американской администрации. Фиона Хилл, советник Трампа, недавно посетила Москву для переговоров со своим коллегой Юрием Ушаковым. После этого Стивен Бигун, специальный посланник президента США по Северной Корее, «спешно отправился в Москву для консультаций».

Между тем Россия остаётся ядерной державой и, безусловно, может искать своё место, предоставляя символические «гарантии безопасности» северокорейскому лидеру. Кроме того, возможно, с помощью этой встречи страна напоминает о своём статусе, считает автор статьи.

«Даже без каких-либо ощутимых выгод, для Кима этот «разворот» в сторону России знаменует собой его расширяющееся пространство для маневрирования в ядерных переговорах, альтернативу противостоянию санкциям и, наконец, растущее признание среди крупных держав», — заключает Сваран Сингх.