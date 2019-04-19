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Fox News: КНДР отказывается от переговоров с Помпео — легче иметь дело с Трампом

Материал представлен в переводе ИноТВ
Северная Корея выступила с критикой в адрес госсекретаря США Майка Помпео и заявила о своём нежелании вести переговоры с ним, передаёт Fox News. Как утверждает телеканал, Ким Чен Ын стремится привлечь внимание Трампа, чем и продиктовано недавнее испытание ракеты и сообщения о предстоящей встрече с Путиным.

Интересная тема. Обсудим её с Майклом О’Хэнлоном, старшим научным сотрудником Брукингского института по внешней политике. Спасибо, что нашли для нас время, Майкл! Есть пара вопросов, которые стоит обсудить. Начнём с последнего. Только сегодня мы узнали, что Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном. Он (Ким. — ИноТВ) переключил своё внимание на Россию. Как мы должны это интерпретировать?

МАЙКЛ О’ХЭНЛОН, старший научный сотрудник Брукингского института: На протяжении многих лет Россия скорее помогала нам с Северной Кореей, чем наоборот. Но, конечно, мы всегда должны быть немного подозрительными. У Владимира Путина есть идеология, из-за которой он при каждой возможности хочет одёрнуть Соединённые Штаты. Думаю, так обстоит дело и при администрации Трампа, несмотря на относительное дружелюбие этих двух джентльменов по отношению друг к другу. И нам известно, что США продолжают давить на Путина и Россию в связи с разнообразными интригами и авантюрами России, от Сирии до Украины. Так что всегда следует задаться вопросом: не пытается ли Путин за нашими спинами усложнить ситуацию?

С другой стороны, исторически Россия не хочет нестабильности в Северо-Восточной Азии и повсеместного распространения ядерного оружия. На самом деле они одобрили санкции ООН против Северной Кореи после всех этих испытаний ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия в 2017—2018* годах и ранее. Так что, я думаю, есть определённая вероятность, что Путин искренне пытается помочь. Но я могу говорить это только с долей недоверия и скептицизма.

Да. А может быть так, что у Ким Чен Ына сейчас возникло лёгкое ощущение, что его игнорируют, и он пытается привлечь внимание Соединённых Штатов? Он не только планирует встречу с Путиным, но и проводит испытание, судя по всему, обычных вооружений, не баллистических ракет, о чём нам рассказала в своём репортаже Дженнифер Гриффин. Может быть, это попытка растолкать администрацию Трампа, сказать: «Помните о нас!» — ведь переговоры, похоже, застопорились?

МАЙКЛ О’ХЭНЛОН: Да, думаю, вы правы. Северокорейцы пытаются подать сигнал, как вы уже отметили, двумя разными действиями. Оба хорошо освещены в репортаже Дженнифер. Одно — это испытание ракеты, второе — тирада против госсекретаря Помпео.

Это мы уже видели. Мы видели, как Северная Корея выражала недовольство Джоном Болтоном, когда он заговорил о «ливийской модели», имея в виду, что нам нужно одним махом полностью устранить северокорейское ядерное оружие, а если мы этого не получим, кто знает, какая судьба ждёт Кима. По крайней мере, таков был подтекст аналогии с Каддафи и Ливией. И северокорейцы дали понять, что они этим недовольны. С тех пор, по-моему, господин Болтон был немного сдержаннее в своих публичных заявлениях на эту тему.

Но, знаете, в каком-то смысле госсекретарь Помпео тоже немного бескомпромиссный. В гораздо большей степени, чем президент Трамп, который, похоже, хочет найти какой-то компромисс на хороших условиях.

В этом смысле реакция Северной Кореи не так уж удивительна. Они считают Помпео жестковатым. Они хотят вернуться к личности Трампа, к этому бромансу, к межличностным отношениям Кима и Трампа, если это возможно.

Да. Но в итоге всё сводится к следующему. Северокорейцы хотят снятия этих очень жёстких санкций, а США и другие хотят полного ядерного разоружения Корейского полуострова. В этом весь вопрос: кто что отдаст, кто что получит?

МАЙКЛ О’ХЭНЛОН: Да. Есть возможность компромисса, и я не знаю, как отреагирует президент Трамп, если условия будут хорошими. Думаю, в Ханое господин Трамп правильно сделал, что отверг предложенную сделку. Потому что северокорейцы предлагали лишь крошечную или скромную часть своей ядерной программы в обмен на полное снятие санкций.

Вот какая сделка была бы более честной: они отказываются от всех своих ядерных производственных мощностей по всей стране, на некоторое время сохраняют за собой свои бомбы, или по крайней мере какую-то их часть, в качестве своего последнего средства сдерживания, а потом мы в свою очередь приостанавливаем и постепенно отменяем хотя бы некоторые из санкций.

Это настоящий компромисс. Условия, предложенные Кимом в Ханое, были не очень-то жизнеспособны. Думаю, что компромисс, который я только что описал, вряд ли пришёлся бы по душе Джону Болтону. И госсекретарю Помпео, возможно, тоже. А вот президенту Трампу, я думаю, это могло бы понравиться. Надо отдать ему должное: Трамп дожидается, пока появится хотя бы просто приемлемый вариант честной сделки, прежде чем сказать да или нет.

У нас 10 секунд, Майкл. Совершенно невозможно, чтобы Майка Помпео отстранили от этих переговоров, правда? Я понимаю, они высказались о нём конкретно, но он останется и будет вести переговоры, так?

МАЙКЛ О’ХЭНЛОН: Конечно! Я думаю, вы на сто процентов правы. Впрочем, он можем сменить тон и перестать называть Ким Чен Ына тираном. Хотя Ким Чен Ын — действительно тиран.

Да! На этой ноте мы и закончим. Майкл О’Хэнлон, замечательный комментарий, спасибо!

МАЙКЛ О’ХЭНЛОН: И вам спасибо от всего сердца.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2019 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

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источник
Fox News США Северная Америка
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