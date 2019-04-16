Sky News: Северная Корея использует криптовалюту для обхода санкций

Пхеньян всё чаще прибегает к биткоину для уклонения от международных санкций и финансирования программ по созданию оружия массового поражения, пишет Sky News. По мнению экспертов, такая ситуация представляет опасность для рынка криптовалют в Юго-Восточной Азии и ставит под угрозу развитие взаимоотношений между США и Северной Кореей.

Согласно выводам доклада Королевского Объединённого института оборонных исследований, в настоящее время биткоины, вероятно, играют вспомогательную роль в усилиях Пхеньяна по привлечению финансов и обходу санкций, сообщает Sky News.

Начиная с 2017 года Северная Корея расширила объём и область применения криптовалют, отмечается в статье. В докладе говорится, что запас криптовалюты у Пхеньяна, по разным оценкам, может достигать от $545 млн до $735 млн. Однако не совсем ясно, какую сумму сконвертировали в более привычную валюту (доллары). По мнению авторов доклада, фактически запасы криптовалюты могут составлять лишь $15 млн.

В докладе утверждается, что Северная Корея связана со скрытым майнингом криптовалюты и использует в том числе Даркнет для платы посредникам. Такая вредоносная киберактивность угрожает развивающемуся рынку криптовалюты в Юго-Восточной Азии. «Северная Корея находила финансирование и избегала финансовых ограничений благодаря использованию подставных компаний, агентств и обманных схем в банках по всему региону», — заявляют составители доклада.

Как напоминает Sky News, чтобы «утихомирить» амбиции Северной Кореи по разработке ядерного оружия, ООН, ЕС, США и другие страны ввели против неё обширные санкции, в том числе запрет на некоторые финансовые операции и ограничения по продаже ископаемых минералов (угля).

В докладе говорится, что для обхода этих ограничений в Северной Корее использовались «различные способы привлечения и перемещения средств», что позволило «напрямую спонсировать программу разработки оружия массового поражения», приобретать запрещённые товары, в том числе предметы роскоши, и платить посредникам за океаном. Авторы доклада призвали к неотложным действиям, чтобы страны Юго-Восточной Азии меньше страдали от северокорейской крипто-активности.

Sky News отмечает, что доклад был опубликован после заявления Ким Чен Ына о возможном возвращении напряжения на фоне срыва переговоров с США. Также он заявил, что готов снова встретиться с президентом Трампом, но только в том случае, если Соединённые Штаты будут более гибкими, сообщает Sky News со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды: в Ханое в феврале и в Сингапуре в июне 2018 года. Они были настроены доброжелательно, но не смогли договориться об отмене санкций в обмен на сворачивание Пхеньяном своей ядерной программы.

Позднее президент США написал в Twitter об укреплении отношений с Кимом и отметил, что решение вопроса ядерных программ Пхеньяна сулит ему «огромный потенциал» для экономического процветания.