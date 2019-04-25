Помпео: ядерное разоружение КНДР возможно — всё зависит от решимости Кима

Долгое время жителей Северной Кореи уверяли, что ядерное оружие — залог их безопасности; теперь необходимо рассказать им, что именно от этого оружия все беды, заявил в интервью CBS News госсекретарь США Майкл Помпео. По его мнению, Ким Чен Ын готов заключить сделку с США, но путь к этой сделке будет непростым.

МАЙКЛ МОРЕЛЛ, бывший и. о. директора ЦРУ, ведущий Intelligence Matters: Поговорим о Северной Корее, господин госсекретарь. Они говорят, что вы им не нравитесь. Кстати, я слышал, что и я им не нравлюсь, и Intelligence Matters тоже. Интересный момент. Похоже, что тот, с кем вы вели переговоры, только что потерял работу. Мы услышали об этом только сегодня утром. Это интересный момент. Но после встречи в Ханое мы узнали, какой у нас расклад. Мы выдвинули своё предложение, они сказали: «Как бы не так». Потом они выдвинули своё предложение, и мы сказали: «Как бы не так». Теперь мы видим, как Ким Чен Ын пытается немного действовать на нервы: он присутствовал на каком-то испытании оружия, а теперь встречается с Владимиром Путиным. Как по-вашему, он таким образом пытается ещё немного надавить на нас? Как вы думаете, каковы его намерения в данный момент? Что вы об этом думаете?



МАЙКЛ ПОМПЕО, госсекретарь США: Исторически мы с Северной Кореей уже не раз это проходили. Иногда даже с вашим участием. В данном случае ход событий не слишком отличается. При этом, на мой взгляд, каждый раз ошибка Соединённых Штатов, да и, честно говоря, мира, наших партнёров, принимавших участие в этих обсуждениях, заключалась в том, что мы давали им (Северной Корее. — ИноТВ) много денег в обмен на слишком немногое. И мы твёрдо намерены не повторять эту ошибку. Думаю, северокорейцы сейчас ясно это видят.



У нас были обсуждения. То, что было в Ханое, для каждого из нас было упражнением по сбору информации. Думаю, каждый из нас многое узнал. Было много тонкостей, о которых, честно говоря, мало сообщалось в СМИ. Потому что мы, конечно же, не будем об этом говорить. Но диалог был гораздо тоньше, чем «у них есть позиция, у нас есть позиция, мы ушли». Этим всё не ограничивалось. И мы надеемся, что сможем что-то выстроить на этом фундаменте.



Что же касается перехода на личности, с точки зрения Майка Помпео, это был северокореец среднего уровня!



Мы очень сосредоточенно ищем правильные стимулы для обеих сторон, чтобы можно было достичь цели. Путь не будет гладким, это будет непростая задача. Надеюсь, нам представится ещё несколько возможностей серьёзно обсудить то, как мы можем добиться прогресса.



МАЙКЛ МОРЕЛЛ: С учётом всех этих тонкостей в Ханое и в последующих разговорах — видите ли вы путь к сделке, которая позволила бы полностью избавиться от (северокорейского. — ИноТВ) ядерного оружия?



МАЙКЛ ПОМПЕО: Вижу. Конечно, вижу. В конечном итоге это завязано не на подробности сделки, там-то у нас большой простор для манёвра, а на то, примет ли председатель Ким фундаментальное стратегическое решение. Мне он уже полдюжины раз говорил, что принял это решение. Президенту он тоже не раз об этом говорил.



Здесь много факторов, много составляющих. Для страны (Северной Кореи. — ИноТВ) крайне непросто решиться на такие перемены. Ужасно долго они убеждали свой народ, что именно это ядерное оружие обеспечивает их безопасность. Теперь им необходимо заговорить по-другому: именно это оружие для них источник угрозы, именно из-за него стране приходится так трудно.



То есть речь идёт не только о стратегическом военном решении, но и о стратегическом политическом решении. Мы полагаем, что председатель Ким готов его принять. Только время покажет, так ли это. Но я видел достаточно, чтобы верить в то, что есть реальная возможность фундаментально изменить стратегическую парадигму на (Корейском. — ИноТВ) полуострове.



Дата выхода в эфир 24 апреля 2019 года.