CBS News оценил, зачем Ким Чен Ыну «разворот на Север»

После провальной встречи с президентом США северокорейскому лидеру необходим политический успех — и предстоящая встреча с Владимиром Путиным открывает для этого неплохую возможность, отмечается в статье телеканала CBS News. И это только одна из возможных причин такого «разворота на Север» со стороны Ким Чен Ына. Как отмечает американский телеканал, северокорейский лидер крайне заинтересован в выходе из изоляции и облегчении санкций, однако многое зависит от того, насколько Путин настроен идти ему навстречу.

На первой личной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина у главы Северной Кореи будет длинный список вопросов и сильное желание засчитать себе победу после недавнего провального саммита с президентом США Дональдом Трампом, говорится в статье на сайте CBS News. Однако не совсем ясно, насколько готов пойти ему навстречу Путин и будет ли он это делать.

CBS News напоминает, что, хотя история отношений Москвы и Пхеньяна уходит корнями к самому основанию КНДР, они не всегда были дружественными или особенно близкими. В связи с этим американский телеканал оценил, какие цели преследует Ким в своём таком «развороте на Север».

По предположению телеканала, на встрече Ким Чен Ыну предстоит обсудить две первоочередные проблемы. Во-первых, это будущее 10 тыс. северокорейских рабочих, которые в России в основном работают на лесозаготовках. В соответствии с резолюцией ООН о санкциях против КНДР их должны депортировать к концу года. Это грозит Киму потерей сотен миллионов долларов, которые его «режим» получал в виде дохода за работу почти 50 тыс. корейских рабочих.

Кроме этого, этим летом Северная Корея может столкнуться с продовольственным дефицитом. Россия уже высказала свою готовность оказать гуманитарную помощь и, как сообщает американский канал, не далее как в прошлом месяце объявила о поставке более 2 тыс. тонн пшеницы в северокорейский порт Чхонджин.

Однако несмотря на это, отмечает CBS News, у Ким Чен Ына есть более веские основания наладить контакт с Путиным: несмотря на переговоры с США о разоружении, основной задачей главы КНДР является улучшение экономики страны. После неудачной февральской встречи с Трампом в Ханое его попытки вырваться из-под гнёта санкций, препятствующих экономическому развитию, зашли в тупик.

Не лучше обстоят дела у Кима в плане укрепления партнёрства с Южной Кореей, в частности, в общем проекте по модернизации железнодорожных путей и устаревшей инфраструктуры. Эти попытки единения вступают в противоречие с лояльностью Сеула по отношению к Вашингтону, который уже предостерёг Южную Корею от любых шагов, подрывающих действия санкций.

По данным внутренних документов, опубликованных на этой неделе в японской газете северокорейским научным сотрудником, Ким хочет в десять раз увеличить объёмы торговли с Россией, так что к 2020 году они должны достигнуть $1 млрд. Такой шаг, очевидно, потребует значительного, но маловероятного смягчения санкций, а также изменения отношения России, отмечает CBS News.

Как подчёркивает американский телеканал, удивительно, что встреча Кима и Путина, назначенная на четверг, не состоялась раньше. Почти полтора года назад Ким заявил о своём плане по выходу из относительной изоляции, расширению дипломатических связей с Китаем и Южной Кореей, а также началу переговоров по разоружению с Вашингтоном. С тех пор он уже четыре раза встречался с президентом Китая Си Цзиньпином, три — с южнокорейским лидером Мун Джэ Ином и два — с Дональдом Трампом. Практика встреч на высшем уровне дала основание считать Кима серьёзным игроком на мировой арене, однако безрезультатные переговоры в Ханое показали границы его возможностей. Теперь, пишет CBS News, принятие соглашения между США и КНДР по разоружению или снятию санкций может ещё больше осложниться, потому что обе стороны заняли бескомпромиссные позиции.

Возможно, рассуждает информационный телеканал, решение Ким Чен Ына встретиться с президентом России продиктовано сложившейся ситуацией. Как и северокорейский лидер, Путин не одобряет привычку Вашингтона использовать санкции в качестве инструмента политики. Для Кима будет достаточно даже осторожных заявлений президента России о солидарности с Северной Кореей или доводов против американской политики «максимального давления». Однако у Владимира Путина немало причин проявить осторожность в том, чтобы брать на себя какие-либо новые обязательства. В частности, отмечает американский канал, он не хочет поссориться с Китаем: сразу после встречи с Кимом Путин отправится в Пекин на масштабный международный форум, посвящённый проекту Китая под названием «Один пояс — один путь», который может быть более привлекателен для России.

Телеканал CBS News предполагает, что если Путин решит поддержать активное сотрудничество с Северной Кореей, то это может осложнить попытки США подтолкнуть КНДР к ликвидации ядерного оружия. Российский президент уже высказал неприятие подхода Трампа решать вопросы с помощью санкций. К тому же в интересах Кремля ослабить влияние Вашингтона в регионе — при этом России, как и Китаю, не выгодна слабая Северная Корея, что может привести к потоку беженцев и экономической нестабильности.

В заключение канал CBS News отмечает, что даже если Владимир Путин не собирается резко менять свою политику по отношению к Пхеньяну, встреча с Кимом представляет отличную возможность ещё раз утвердить свои претензии на политическое влияние в регионе рядом с собственной границей. Для Ким Чен Ына же эта встреча открывает простор для манёвра, особенно с учётом того, что вряд ли стоит ожидать скорого прекращения давления со стороны Соединённых Штатов на Пхеньян.