CBS News оценил, зачем Ким Чен Ыну «разворот на Север»

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FAZ: миллионы немцев плохо умеют читать и писать, и не все из них мигранты Frankfurter Allgemeine
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Российские кёрлингисты уступили Норвегии в матче финала Кубка мира в дабл-миксте
Сборная России в составе Марии Комаровой и Даниила Горячева проиграла Норвегии в матче финала Кубка мира по кёрлингу среди смешанных пар, который проходит в столице Китая Пекине.
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Вучич поздравил россиян с Днём Победы
Сербский президент Александр Вучич поздравил лидера России Владимира Путина и российский народ с Днём Победы. Об этом сообщается на сайте президента Сербии.
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ЕС призвал Венесуэлу освободить вице-спикера Национальной ассамблеи
Евросоюз призывает власти Венесуэлы освободить вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, задержанного по делу о попытке государственного переворота.
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Группа Imagine Dragons выступит в финале Лиги чемпионов УЕФА
Американская рок-группа Imagine Dragons выступит на церемонии открытия финального матча Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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Послы США и Британии посетили парад Победы в Москве
Посол США Джон Хантсман и его британский коллега Лори Бристоу посетили в Москве парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
В Москве в четверг, 9 мая, ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице.
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Экс третья ракетка мира Феррер завершил профессиональную карьеру
Испанский теннисист Давид Феррер завершил спортивную карьеру в возрасте 37 лет.
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Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент
Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является Днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом. Об этом он написал в своём Facebook.
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Сборная России по хоккею возложила цветы к мемориалу советским солдатам в Братиславе
Хоккеисты сборной России возложили цветы к мемориалу «Славин» в Братиславе, где находится памятник советским солдатам и военное кладбище.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин после парада по традиции пешком прошёл от площади до Александровского сада, где солдаты Президентского полка во время церемонии установили венок от имени главы государства у Вечного огня.
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В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Трампа в Японии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не планируется.
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В Совфеде ответили на слова Порошенко об акции «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление действующего президента Украины Петра Порошенко, который негативно высказался об акции «Бессмертный полк» и назвал «ряжеными» принимающих в ней участие людей.
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Тренер «Аякса»: в матче с «Тоттенхэмом» мы увидели жестокую сторону футбола
Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от лондонского «Тоттенхэма» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
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Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
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Суд в Черногории вынес приговор двум россиянам по делу о путче
Высший суд Черногории приговорил россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно по обвинению в подготовке государственного переворота.
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Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
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Россия не будет увеличивать число военных специалистов в Венесуэле
Российская сторона не планирует увеличивать число военных специалистов в Венесуэле. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
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Моура заплакал, услышав реакцию комментаторов на его победный гол «Аяксу»
Полузащитник английского «Тоттенхэма» Лукас Моура, который оформил хет-трик в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с голландским «Аяксом», заплакал, когда журналисты показали реакцию комментаторов на его победный гол.
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В Москве завершился парад Победы
В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. RT вёл прямую трансляцию.
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Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в борьбе с терроризмом
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с другими странами в борьбе с терроризмом, экстремизмом и неонацизмом. Об этом он сказал в ходе парада Победы на Красной площади.
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Южная Корея сообщила о запуске КНДР снаряда неопределённой модели
Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск снаряда неопределённой модели.
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СМИ: «Барселона» летом продаст Коутиньо
Испанский футбольный клуб «Барселона» продаст бразильского полузащитника команды Филиппе Коутиньо ближайшим летом.
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Кадыров высказался о приговоре футболистам Кокорину и Мамаеву
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Путин заявил об осознанном искажении рядом стран памяти о войне
Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде государств осознанно искажается память о Великой Отечественной войне. Об этом он сказал во время парада на Красной площади по случаю 74-й годовщины победы.
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Эксперт прокомментировал ситуацию с докладом Мюллера
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT требование комитета палаты представителей США по разведке к генпрокурору страны Уильяму Барру предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.
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«Тоттенхэм» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Аяксом»
Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» опубликовал видео из раздевалки после победы команды над голландским «Аяксом» в матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
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Путин поздравил россиян с Днём Победы
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал во время парада на Красной площади.
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Борисов: оснований для прекращения эксплуатации SSJ-100 пока нет
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что оснований для прекращения эксплуатации SSJ-100 до окончания расследования нет.
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Экс-футболист сборной Латвии: ЛЧ-2019/20 нереальна даже для фантастики
Бывший нападающий сборной Латвии по футболу Марис Верпаковскис поделился эмоциями после матчей полуфиналов Лиги чемпионов.
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В Совфеде оценили позицию команды Зеленского по закону об украинском языке
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление советника избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша о том, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия.
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В Москве начался парад в честь 74-й годовщины Победы
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Моура назвал победу над «Аяксом» лучшим моментом своей жизни
Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура поделился эмоциями после победы над амстердамским «Аяксом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
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В МИД России планируют обсудить СВПД на заседании СЕ 16—17 мая
Глава МИД России Сергей Лавров намерен обсудить с европейскими коллегами ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе на сессии комитета министров Совета Европы 16—17 мая.
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В конгрессе США потребовали документы по расследованию Мюллера
Комитет палаты представителей США по разведке направил генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить документы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.
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«Голден Стэйт» вышел вперёд в серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстоном»
«Голден Стэйт Уорриорз» одолел «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Заседание СБ ООН по ситуации в Сирии пройдёт в конце мая
Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии запланировано на конец мая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.
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Хоккеист «Колорадо» Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ
Дэн Мильштейн, агент защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова, сообщил, что его клиент получил вызов в сборную России на предстоящий чемпионат мира.
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Путин: Россия готова способствовать достижению мира на Ближнем Востоке
Лидер России Владимир Путин направил поздравления руководству Израиля в связи с 71-й годовщиной независимости страны и подтвердил готовность способствовать урегулированию на Ближнем Востоке.
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«Милуоки» разгромил «Бостон» и выиграл серию второго раунда плей-офф НБА
«Милуоки Бакс» крупно обыграл «Бостон Селтикс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В центре Киева усилили охрану в связи с акцией «Бессмертный полк»
Полицейские усилили охрану общественного порядка в центре города-героя Киева, где 9 мая запланировано проведение акции «Бессмертный полк». Об этом информирует РИА Новости.
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Спасатели обнаружили тело четвёртого погибшего на Алтае туриста
Спасатели МЧС обнаружили тело четвёртого туриста, погибшего при сходе снежной лавины на Алтае. Об этом сообщили ТАСС в Следственном управлении Следственного комитета России по республике.
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«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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С родственниками погибших на Алтае туристов работают психологи
Родственники туристов, погибших под снежной лавиной в горах Алтая, начали прибывать в Горно-Алтайск. Об этом сообщили РИА Новости в региональном МЧС.
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Токаев призвал не забывать уроки войны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днём Победы и призвал не забывать уроки Великой Отечественной войны.
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Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
Роспотребнадзор рассказал гражданам пожилого возраста о правилах поведения для защиты от мошенников. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
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Площадь лесного пожара на заповедной территории около Байкала увеличилась
В пресс-службе управляющего нацпарком предприятия «Заповедное Прибайкалье» рассказали ТАСС об увеличении площади лесного пожара в Прибайкальcком национальном парке в Иркутской области.
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Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
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Пушков оценил слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».
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Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.