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CBS News оценил, зачем Ким Чен Ыну «разворот на Север»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После провальной встречи с президентом США северокорейскому лидеру необходим политический успех — и предстоящая встреча с Владимиром Путиным открывает для этого неплохую возможность, отмечается в статье телеканала CBS News. И это только одна из возможных причин такого «разворота на Север» со стороны Ким Чен Ына. Как отмечает американский телеканал, северокорейский лидер крайне заинтересован в выходе из изоляции и облегчении санкций, однако многое зависит от того, насколько Путин настроен идти ему навстречу.
CBS News оценил, зачем Ким Чен Ыну «разворот на Север»
Reuters
На первой личной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина у главы Северной Кореи будет длинный список вопросов и сильное желание засчитать себе победу после недавнего провального саммита с президентом США Дональдом Трампом, говорится в статье на сайте CBS News. Однако не совсем ясно, насколько готов пойти ему навстречу Путин и будет ли он это делать.
 
CBS News напоминает, что, хотя история отношений Москвы и Пхеньяна уходит корнями к самому основанию КНДР, они не всегда были дружественными или особенно близкими. В связи с этим американский телеканал оценил, какие цели преследует Ким в своём таком «развороте на Север».
 
По предположению телеканала, на встрече Ким Чен Ыну предстоит обсудить две первоочередные проблемы. Во-первых,  это будущее 10 тыс. северокорейских рабочих, которые в России в основном работают на лесозаготовках. В соответствии с резолюцией ООН о санкциях против КНДР их должны депортировать к концу года. Это  грозит Киму потерей сотен миллионов долларов, которые его «режим» получал в виде дохода за работу почти 50 тыс. корейских рабочих.
 
Кроме этого, этим летом Северная Корея может столкнуться с продовольственным дефицитом. Россия уже высказала свою готовность оказать гуманитарную помощь и, как сообщает американский канал, не далее как в прошлом месяце объявила о поставке более 2 тыс. тонн пшеницы в северокорейский порт Чхонджин.
 
Однако несмотря на это, отмечает CBS News, у Ким Чен Ына есть более веские основания наладить контакт с Путиным: несмотря на переговоры с США о разоружении, основной задачей главы КНДР является улучшение экономики страны. После неудачной февральской встречи с Трампом в Ханое его попытки вырваться из-под гнёта санкций, препятствующих экономическому развитию, зашли в тупик. 
 
Не лучше обстоят дела у Кима в плане укрепления партнёрства с Южной Кореей, в частности, в общем проекте по модернизации железнодорожных путей и устаревшей инфраструктуры. Эти попытки единения вступают в противоречие с лояльностью Сеула по отношению к Вашингтону, который уже предостерёг Южную Корею от любых шагов, подрывающих действия санкций.
 
По данным внутренних документов, опубликованных на этой неделе в японской газете северокорейским научным сотрудником, Ким хочет в десять раз увеличить объёмы торговли с Россией, так что к 2020 году они должны достигнуть $1 млрд. Такой шаг, очевидно, потребует значительного, но маловероятного смягчения санкций, а также изменения отношения России, отмечает CBS News.
 
Как подчёркивает американский телеканал, удивительно, что встреча Кима и Путина, назначенная на четверг, не состоялась раньше. Почти полтора года назад Ким заявил о своём плане по выходу из относительной изоляции, расширению дипломатических связей с Китаем и Южной Кореей, а также началу переговоров по разоружению с Вашингтоном. С тех пор он уже четыре раза встречался с президентом Китая Си Цзиньпином, три — с южнокорейским лидером Мун Джэ Ином и два с Дональдом Трампом. Практика встреч на высшем уровне дала основание считать Кима серьёзным игроком на мировой арене, однако безрезультатные переговоры в Ханое показали границы его возможностей. Теперь, пишет CBS News, принятие соглашения между США и КНДР по разоружению или снятию санкций может ещё больше осложниться, потому что обе стороны заняли бескомпромиссные позиции.
 
Возможно, рассуждает информационный телеканал, решение Ким Чен Ына встретиться с президентом России продиктовано сложившейся ситуацией. Как и северокорейский лидер, Путин не одобряет привычку Вашингтона использовать санкции в качестве инструмента политики. Для Кима будет достаточно даже осторожных заявлений президента России о солидарности с Северной Кореей или доводов против американской политики «максимального давления». Однако у Владимира Путина немало причин проявить осторожность в том, чтобы брать на себя какие-либо новые обязательства. В частности, отмечает американский канал, он не хочет поссориться с Китаем: сразу после встречи с Кимом Путин отправится в Пекин на масштабный международный форум, посвящённый проекту Китая под названием «Один пояс — один путь», который может быть более привлекателен для России.
 
Телеканал CBS News предполагает, что если Путин решит поддержать активное сотрудничество с Северной Кореей, то это может осложнить попытки США подтолкнуть КНДР к ликвидации ядерного оружия. Российский президент уже высказал неприятие подхода Трампа решать вопросы с помощью санкций. К тому же в интересах Кремля ослабить влияние Вашингтона в регионе при этом России, как и Китаю, не выгодна слабая Северная Корея, что может привести к потоку беженцев и экономической нестабильности.
 
В заключение канал CBS News отмечает, что даже если Владимир Путин не собирается резко менять свою политику по отношению к Пхеньяну, встреча с Кимом представляет отличную возможность ещё раз утвердить свои претензии на политическое влияние в регионе рядом с собственной границей. Для Ким Чен Ына же эта встреча открывает простор для манёвра, особенно с учётом того, что вряд ли стоит ожидать скорого прекращения давления со стороны Соединённых Штатов на Пхеньян.
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CBS NEWS США Северная Америка
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