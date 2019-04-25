CNN о саммите Путина и Кима: дружеская атмосфера, но мало конкретики

Саммит между Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном прошёл в дружеской атмосфере, однако оказался небогат на конкретные договорённости, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Мэтью Чанс, лидеры сумели извлечь из переговоров пользу: Ким продемонстрировал миру, что не находится в изоляции, а Путин намекнул, что Россия остаётся крупным игроком на международной арене и к её мнению стоит прислушиваться, в частности, по вопросу о ядерном разоружении.

Президент России Владимир Путин заявил, что провёл, цитирую, «обстоятельную» встречу с глазу на глаз со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Переговоры закончились буквально несколько минут назад. По данным российского государственного новостного агентства ТАСС, Путин также отметил, что лидеры обменялись мнениями относительно способов улучшения ситуации на Корейском полуострове.



Со своей стороны Ким, вероятно, попытался заручиться поддержкой российского лидера, после того как ядерные переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном оказались в подвешенном состоянии.



Сейчас оба лидера находятся в российском городе Владивосток — там и состоялась их первая встреча. С нами на связи из Сеула Пола Хэнкокс. Но сначала давайте дадим слово старшему международному корреспонденту CNN Мэтью Чансу, который сейчас находится во Владивостоке. На первую встречу было отведено 50 минут, не так ли? Но переговоры заняли вдвое больше времени. Это знак того, что всё прошло хорошо?



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Пожалуй. Вообще изначально так и предполагалось — что всё пройдёт хорошо. Как нам известно со слов государственных новостных агентств, встреча сейчас подошла к концу, переговоры окончены. Продлились они в общей сложности 3,5 часа. Сейчас идёт торжественный приём, на котором лидеры смогут расслабиться, что-то поесть, выпить. С той стороны до меня доносятся звуки оперы — вам, наверное, их не слышно. По всей видимости, для лидеров подготовили концерт, который идёт прямо сейчас.



В целом встреча прошла в дружеской атмосфере, как мы и ожидали, — с обменом любезностями, общими заявлениями о необходимости укрепления двусторонних отношений и поиска путей урегулирования напряжённой ситуации на Корейском полуострове. Послушайте, что заявил российский президент Владимир Путин сразу после окончания переговоров.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Уверен, что и ваш визит сегодня в России послужит делу развития двусторонних отношений и поможет нам лучше понять, какими путями мы можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что мы можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те позитивные процессы, которые сегодня происходят. Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейских и американских отношений.



МЭТЬЮ ЧАНС: Можно сказать, что российский лидер затронул все ключевые точки отношений. Ким Чен Ын также упомянул об этом, однако встреча оказалась небогата на конкретику. Иными словами, стороны не заключили по итогам переговоров никаких конкретных соглашений — или, во всяком случае, не заявили об этом во всеуслышание. Складывается впечатление, что вся эта встреча была нужна скорее для создания имиджа, чем для конкретного развития отношений, что, конечно, важно для Ким Чен Ына, который хочет показать миру — США и Китаю, — что он не находится в международной изоляции.



И, разумеется, этот саммит весьма важен и для Владимира Путина, так как после провала переговоров по ядерному разоружению на Корейском полуострове между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном во Вьетнаме он видит в нём возможность восстановить роль России на международной арене в плане решения этого вопроса. Именно этим Путин всё время и занимается: он включается в решение этих сложных злободневных дипломатических проблем и говорит о том, что к голосу России необходимо прислушиваться, потому что она крупный игрок и должна сидеть во главе стола. И в этом он относительно преуспел, Макс.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.