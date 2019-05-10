Guardian: Трамп заявил о неготовности Северной Кореи сесть за стол переговоров

После прошедших в КНДР испытаний ракет малой дальности Дональд Трамп заявил, что Пхеньян не готов к новому обсуждению его военной программы, пишет The Guardian. Издание напоминает, что переговоры лидеров двух государств не привели к конкретным действиям по снятию международных санкций и разоружению, и теперь Северная Корея пытается договориться с Южной о развитии сотрудничества в обход США.

Дональд Трамп считает, что Северная Корея, которая провела вторые ракетные испытания за пять дней, не готова к переговорам, сообщает The Guardian. «Мы очень серьезно следим за этим сейчас, — цитирует издание слова президента. — Никто этому не рад». Трамп также добавил, что переговоры с Пхеньяном продолжатся, однако он «не думает, что они (Северная Корея.— Ино ТВ) к ним готовы». До этого в администрации президента заявили, что большой перерыв между испытаниями является заслугой двух прошедших саммитов и выразили уверенность в новой встрече лидеров двух стран.

Как отмечает британская газета, повредить американо-северокорейским отношениям может в том числе арест в апреле этого года судна из Северной Кореи, которое использовалось для экспорта угля из России в обход международных санкций. Согласно заявлению представителя Министерства юстиции США, кроме этого сухогруз Wise Honest импортировал в КНДР тяжёлую технику для наращивания военной мощи страны и уклонению от санкций.

Издание сообщает, что дальность полёта северокорейских ракет составила 420 км (по данным Южной Кореи) или 300 км (по данным США). Обе страны сотрудничают для определения места проведения испытаний и других деталей. Минобороны Южной Кореи ранее заявило, что по крайней мере одна ракета стартовала из Синори в провинции Пхёнан-Пукто, где находится старейшая ракетная база КНДР. По уточнённой информации запуск произошёл в соседнем Кусоне, где в 2017 году уже проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-12 и другого оружия.

Во время запуска ракет спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган находился с рабочим визитом в Южной Корее, пишет The Guardian. В субботу Пхеньян объявил, что испытания ракет малой дальности являются рутинными оборонительными учениями, а также высмеял критическое заявление Южной Кореи, согласно которому запуски северокорейских ракет подрывают усилия по улучшению отношений между двумя странами и ослаблению военной напряжённости на полуострове.

По мнению некоторых аналитиков, которое приводит британское издание, если КНДР вернётся к испытаниям запрещённых ракет большой дальности, как в 2017 году, это будет означать разочарование Пхеньяна в попытках разрешить кризис дипломатическим путём. Неожиданный разворот в сторону диалога произошёл в 2018 году, когда состоялись переговоры между Ким Чен Ыном и главами Южной Кореи, Китая и США. Однако встречи на высшем уровне не освободили Пхеньян от санкций, а Вашингтон заявил, что Северная Корея не идёт на требуемые шаги по разоружению.

В то же время КНДР пытается заставить Южную Корею отвернуться от Соединённых Штатов и поддержать своих северных соседей, отмечает британская газета со ссылкой на приглашённого профессора в Асанском институте политических исследований. После неудачных переговоров с Трампом Северная Корея потребовала от Сеула продолжить работу по совместным экономическим проектам, приостановленным после введения санкций с подачи Вашингтона. По-видимому, КНДР проводит испытания оружия, напрямую угрожающего Южной Корее, а не США, чтобы проверить, насколько далеко ей удастся зайти до сворачивания Вашингтоном ядерных переговоров, предположил специалист в своём комментарии для The Guardian.