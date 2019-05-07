Die Welt: холодная «война слов» между Пхеньяном и Вашингтоном попахивает пожаром

В северокорейском ядерном конфликте произошёл новый виток обострения, и теперь ситуация носит очень пожароопасный характер, пишет Die Welt. А всё из-за скудного дипломатического штата Пхеньяна и отсутствия каналов связи, что препятствует продвижению переговоров, считает автор статьи Торстен Крауэль. К сожалению, коммуникация между странами налажена не так хорошо, как диалог между СССР и США в годы холодной войны, сожалеет немецкий журналист.

Конфликт северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа вновь обострился, пишет Die Welt. Новая холодная «война слов» началась в середине апреля, когда глава Пхеньяна поставил ультиматум, потребовав от американской стороны новых идей, а не односторонних требований, и пообещал, что будет терпелив до конца года.

И серьёзность обстоятельств располагает к диалогу, но как на него выйти, если у двух стран нет надёжных, налаженных каналов связи, недоумевает автор статьи Торстен Крауэль. На встречах стулья пустуют, а с другого конца телефонной линии слышны только гудки. «Ситуация пожароопасная», — констатирует немецкий журналист.

Корейская сторона жалуется, что передача простого сообщения американцам — это очень «сложный и многоступенчатый процесс». А ведь особенно во время переговоров о разоружении важны «интенсивность и масштаб» коммуникации, отмечают эксперты. Дипломатический же штат Кима очень мал. Он пришёл к власти в 2011 году и до 2017-го производил впечатление политика, не заинтересованного внешними вопросами. Он не принимал у себя зарубежных гостей и никуда не выезжал сам.

Но потом он вдруг начал проявлять небывалую активность на мировой арене, продолжает издание. В течение десяти месяцев он четыре раза встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, три раза — с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, два раза — с Дональдом Трампом, а также параллельно с главами Сингапура и Вьетнама. В конце апреля он на своём бронепоезде приехал во Владивосток на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Впереди запланирован приезд Си в Пхеньян и встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Все эти мероприятия на мировой арене требуют больших дипломатических усилий, отмечает Крауэль. А если говорить о ядерной дипломатии, так она вообще требует постоянного контакта. Но после саммита в Ханое Пхеньян и Вашингтон практически не контактировали, а для переговоров такого рода это фатально.

«Недоверчивая северокорейская семейная диктатура» препятствует продвижению переговоров, считает автор статьи. Штат доверенных лиц Кима просто слишком мал для того, чтобы вести диалог, ведь для того, чтобы наладить доверительные отношения, нужен целый ряд надёжных переговорщиков. Есть, конечно, неофициальные каналы связи. Американские послы в Пекине и при ООН в Нью-Йорке, а также бывшие переговорщики со стороны США общаются с северокорейскими дипломатами. По имеющимся данным, спецслужбы двух стран в течение последних пяти лет также поддерживают контакт.

Но Северная Корея использует эти каналы только тогда, когда хочет чего-то добиться, а не для того, чтобы выстроить доверительные отношения, утверждает Крауэль. А после саммита в Ханое вообще воцарилось молчание.

В отличие от Пхеньяна и Вашингтона, между Россией и США тесная связь установилась ещё в 20-е годы XX века. В те годы советский лидер Иосиф Сталин развивал тяжёлую промышленность страны при широком участии американских компаний. В 30-е годы в Москве появилось посольство США. После 1945 года Советский Союз и Америка вели переговоры в Совете Безопасности ООН и во многих других международных организациях. На случай кризисных ситуаций существовали специальные каналы связи.

Но в случае с Пхеньяном ничего этого нет, констатирует автор. Нет никаких военных миссий, никаких американских дипломатов, инвесторов, даже туристов. Это превращает диалог двух стран «в очень опасное предприятие». И всё же некоторые наблюдатели надеются, что Ким и Трамп всё-таки договорятся, как это удалось сделать бывшему президенту США Рональду Рейгану и генсеку СССР Михаилу Горбачёву после неудачного саммита в Рейкьявике в 1986 году.

Тогда Рейган также внезапно уехал во второй день переговоров из-за непреодолимых разногласий. Но обе стороны всё-таки смогли найти выход из тупика, потому что у них была налаженная сеть для коммуникации. У Кима и Трампа этого пока не получилось. Но стоит подчеркнуть, что в тупике находятся они оба, отмечает автор статьи.