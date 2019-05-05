SVT: ракетными стрельбами Пхеньян показывает недовольство политикой США — но не более того

Северная Корея провела испытания ракет малого радиуса действия с полигона в Вонсане на фоне ухудшения отношений Пхеньяна с США и окружающим миром после провала саммита в Ханое, пишет SVT. Как отмечает канал, таким образом Северная Корея пытается показать своё недовольство сложившейся ситуацией, однако более решительных шагов, судя по всему, предпринимать не собирается.

Сообщения о том, что Северная Корея выпустила несколько ракет малого радиуса действия с полигона в Вонсане стоит трактовать как знак, говорящий о недовольстве Пхеньяна — но не более того, пишет SVT.

Отношения между Северной Кореей и окружающим миром серьёзно ухудшились после неудачного саммита в Ханое между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским «диктатором» Ким Чен Ыном.

Наличием у Северной Кореи ракет малой дальности с ядерной боеголовкой мало кого удивишь, однако с 2017 года Пхеньян подобных испытаний не проводил. При этом неясно, идёт ли речь о запуске обычных ракет или ракет с ядерными боеголовками.

Недовольство Северной Кореи диалогом с США, очевидно, отмечает канал. Помимо требования отстранить Помпео от переговорного процесса, Пхеньян также протянул руку России. В частности, на прошлой неделе Ким Чен Ын провёл короткую, но символичную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

На данный момент по-прежнему неясно, что именно послужило причиной остановки переговоров в Ханое, однако многое говорит о том, что позиции сторон в плане возможных уступок оказались слишком далеки друг от друга. Вашингтон, возможно, тщетно надеялся на то, что Пхеньян откажется от ядерного оружия взамен на снятие санкций и экономическую помощь, так как такой шаг оставил бы Ким Чен Ына без рычага давления.

Тем временем американский лидер временно отложил северокорейский вопрос в сторону, в то время как переговоры о полном ядерном разоружении Северной Кореи продолжаются на более низком уровне. При этом Ким Чен Ын настаивает на снятии санкций, а также дал американцам год на то, чтобы вернуться за стол переговоров. Вместе с тем в недавнем докладе ООН говорится о тяжелой ситуации с продовольствием в Северной Корее.

«С помощью ночных ракетных стрельб Ким Чен Ын посылает сигнал бедствия и некое напоминание о том, что следует ожидать в том случае если переговоры зайдут в тупик», — подводит итог SVT.