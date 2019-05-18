Japan Times: на Окинаве японцы выступают за ослабление бремени американского присутствия

На японском острове Окинава протестующие устроили шествие с призывом ослабить лежащее на местной префектуре бремя американского военного присутствия, пишет The Japan Times. При этом издание напоминает, что на этой неделе Окинава отметила 47-ю годовщину возвращения острова под контроль Японии.
На японском острове Окинаве протестующие провели шествие и призвали ослабить бремя, лежащее на местной префектуре из-за присутствия на её территории американских военных объектов, пишет The Japan Times.
На этой неделе Окинава отмечала 47-ю годовщину возвращения этого острова в состав Японии. Происходило это на фоне продолжающихся споров вокруг планов по переносу базы морской пехоты США «Футенма» в пределах префектуры Окинава, несмотря на призывы местных жителей переместить эту базу за пределы острова.
Ежегодный трёхдневный марш за мир был разделён на два маршрута. Около 900 человек собрались у ворот американской базы Кемп-Шваб, куда переносят базу «Футенма», в то время как другая группа начала своё шествие от Нахи, столицы префектуры Окинава.
Обе группы протестующих соберутся вместе в воскресенье в городе Гинован, где и находится база «Футенма», и проведут там митинг.
Издание напоминает, что Окинава была оккупирована Соединёнными Штатами в 1945 году после окончания Второй мировой войны и вернулась в состав Японии 15 мая 1972 года.
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