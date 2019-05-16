JT: Токио опасается, что пьяный призыв к войне за Курилы повлияет на переговоры с Россией

Высокопоставленные официальные лица японского правительства один за другим выступают с критикой заявлений парламентария Ходаки Маруямы, сделанных им в пьяном виде во время дружественного визита на Кунашир. Он призвал силой отнять у России Южные Курилы. Как отмечает The Japan Times, похоже, власти Японии опасаются, что из-за выходки воинственного политика Москва может занять ещё более жёсткую позицию в территориальном вопросе.

Губернатор Осаки Итиро Мацуи, возглавляющий Японскую партию инноваций, вновь выступил с критическими заявлениями в отношении своего бывшего однопартийца и парламентария Ходаки Маруямы, недавно в пьяном виде призывавшего отвоевать у России Южные Курилы, пишет The Japan Times.

Во время дружественной поездки на Кунашир, один из южнокурильских островов, 35-летний член нижней палаты парламента Японии Маруяма напился и заявил, что единственным способом вернуть острова будет война с Россией. По возвращении домой политика ждало исключение из партии. А теперь Мацуи ещё и утверждает, что если парламент получит резолюцию с требованием лишить Маруяму депутатских полномочий, то Партия инноваций поддержит инициативу.

«Для члена парламента возмутительно делать подобные заявления. Кроме того, это чрезвычайно серьёзная проблема с точки зрения дипломатии. Теперь он (Маруяма. — ИноТВ) должен оставить свой пост в парламенте», — заявил лидер Партии инноваций.

Как сообщают источники в самой партии, руководство узнало о выходке Маруямы после звонка от администрации премьер-министра Синдзо Абэ. По мнению наблюдателей, теперь японские власти опасаются, что после инцидента Россия может занять ещё более жёсткую позицию в переговорах по территориальному вопросу. Токио надеется замять ситуацию, обозначив свою чёткую позицию по поводу исключительно мирных и дипломатических методов урегулирования противоречий с Москвой.

Во время пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал заявления Маруямы, который впоследствии всё же извинился, «очень досадными» и подчеркнул, что пацифистская позиция Токио остаётся неизменной. Уже на другой встрече с журналистами Суга вновь отметил, что воинственные комментарии парламентария были «неуместны» и он должен взять ответственность за свои действия.

Отдельно к инциденту обратился и министр иностранных дел страны Таро Коно. Дипломат заверил: «В этой ситуации мы надеемся провести двусторонние переговоры (по территориальному вопросу и мирному договору. — ИноТВ) в как можно более спокойной атмосфере. Но не думаю, что подобные комментарии пойдут на пользу переговорам».

The Japan Times напоминает, что какое-то время Токио лелеял надежду, что сможет заключить с Москвой масштабное соглашение на саммите G20, который состоится уже в июне в японской Осаке. Но после последних встреч Абэ с российским лидером такая перспектива кажется всё менее вероятной даже и без комментариев Маруямы, так что теперь японским властям придётся пересматривать свою стратегию.