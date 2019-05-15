Asahi Shimbun: после призывов к войне за Курилы депутату не место в парламенте Японии

Несмотря на то что депутата Ходаку Маруяму, напившегося и призывавшего к войне с Россией во время дружественного визита на Южные Курилы, выгнали из его партии, он по-прежнему остаётся в парламенте, отмечает Asahi Shimbun. По мнению газеты, политик проявил свою несостоятельность и безрассудство, поэтому он непригоден для роли парламентария.

В Японии, стране, которая именует себя «миролюбивой», любой парламентарий, который видит разрешение территориальных противоречий в войне, должен считаться непригодным для своей работы и немедленно отстранён от своей должности, утверждает Asahi Shimbun.

Газета имеет в виду недавний инцидент с депутатом нижней палаты японского парламента от неконсервативной Японской партии инноваций Ходакой Маруямой. Парламентарий сопровождал группу японцев, некогда проживавших на Южных Курилах, в их специально организованной безвизовой поездке на один из островов, Кунашир. Маруяма поехал в качестве «консультанта» группы.

В субботу 11 мая на мероприятии в Доме дружбы между российским и японским народами парламентарий подошёл к своему соотечественнику, возглавляющему делегацию, и неожиданно спросил: «Вы за или против того, чтобы начать войну и забрать себе обратно этот остров?» После того как собеседник высказался против, Маруяма принялся чуть ли не кричать на него, пытаясь втолковать: «Пока мы не пойдём на них войной, ничего не выйдет». Парламентарий был пьян, отмечает издание.

Вернувшись в Токио, Маруяма одумался и извинился за свои заявления, признав их «дезориентирующими и неуместными». Однако, как подчёркивает Asahi Shimbun, комментарии Маруямы были «более чем просто неуместными» и ни при каких обстоятельствах нельзя их игнорировать как «пьяную чушь».

В Конституции Японии прямо указано, что война не может быть способом урегулирования международных споров. «Сама идея возвращения Северных территорий силой напрямую противоречит национальной политике Японии», — подчёркивает газета.

Издание напоминает, что программа безвизового обмена, запущенная в 1992 году, призвана помочь бывшим и нынешним жителям Южных Курил, японцам и русским, получше узнать друг друга и таким образом способствовать восстановлению взаимного доверия между двумя странами. И даже поднимать вопрос войны в таких обстоятельствах, особенно во время дружественного визита, — уже «безумие».

Вся программа обмена строится на деликатном балансе, поддержание которого требует особой осторожности и соблюдения всех правил. Поэтому со стороны Маруямы, консультанта группы, целью которого и должно быть поддержание этого хрупкого равновесия, было особенно безрассудно игнорировать правила. По словам Asahi Shimbun, 35-летний парламентарий, выросший в эпоху после войны, своим поведением составил разительный контраст с почти 90-летним главой делегации бывших жителей, который, не понаслышке зная о несчастьях войны, во время их беседы не раз повторил свою пацифистскую позицию.

Во вторник 14 мая Маруяма подал прошение о выходе из Японской партии инноваций, но руководство его не приняло и предпочло само исключить воинственного парламентария. По словам лидера партии и губернатора Осаки Итиро Мацуи, как парламентарий Маруяма «вышел за рамки допустимого».

По данным газеты у депутата и раньше были проблемы с алкоголем. В 2015 году он даже был задержан полицией за пьяную драку, получил жёсткий выговор от партии и поклялся завязать с алкоголем, но не сложилось. Всё это говорит о том, что Маруяме, который пожелал остаться в политике в качестве независимого игрока, не хватает рассудительности и самодисциплины и он не достоин места в японском парламенте, уверена газета.