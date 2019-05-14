Le Figaro: Трамп намерен пообщаться на G20 с Си и Путиным

Дональд Трамп заявил о своём намерении провести на саммите «Большой двадцатки» в июне переговоры с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, пишет Le Figaro. Как отмечает журналист издания, Трамп скорее всего обсудит с китайским лидером торговое «противостояние» между Вашингтоном и Пекином, а с российским — Венесуэлу, Украину и Сирию.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на предстоящем саммите «Большой двадцатки», который пройдёт в конце июня в Японии, проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Le Figaro со ссылкой на информагентства.
По данным издания, американский президент, который ведёт торговое «противостояние» с Пекином и в пятницу обложил пошлинами китайские товары общей стоимостью $200 млрд, отметил, что предстоящая встреча с Си должна будет «принести плоды», и вновь подчеркнул, что США в переговорах с Китаем находятся в «позиции силы».
Что же касается России, одним из главных камней преткновения в отношениях между Москвой и Вашингтоном остаётся поддержка, которую оказывает российская сторона президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, говорится в статье. Среди других «тупиков» — сирийский конфликт, дальнейшая судьба Украины, а также договоры об ограничении вооружений, перечисляет автор.
Как отмечается в материале, российские источники между тем передают, что Трамп и Путин пока не согласовали встречу на полях саммита.
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