Washington Post: Трамп рассчитывает, что Москва поможет ему переизбраться в 2020 году

Ещё несколько лет назад любой политик в США мог бы твёрдо ответить, что ради избрания президентом нельзя принимать помощь «враждебной иностранной державы», пишет обозреватель The Washington Post Пол Уолдман. Но при Трампе всё изменилось — он не только не видит ничего зазорного в «российском вмешательстве» в американские выборы, но и надеется «благодаря усилиям» Кремля вновь одержать победу на выборах, утверждает журналист.

В интервью Fox News у Майка Помпео поинтересовались, почему в недавней телефонной беседе Дональд Трамп не обсуждал с Владимиром Путиным «российское вмешательство». Госсекретарь «изобретательно ушёл от ответа», предположив, что президентам просто не хватило на это времени, хотя они и говорили более часа, пишет политический обозреватель The Washington Post Пол Уолдман.

«Но давайте перестанем дурачить себя. Мы знаем, почему Трамп не стал предупреждать Путина о следующих выборах. Просто потому, что Трамп хочет и ждёт того, чтобы точно так же, как Кремль помог ему избраться в 2016 году, он помог ему и переизбраться в 2020-м», — считает журналист.

По его словам, ещё несколько лет назад любой американский политик мог бы твёрдо ответить, что ради избрания президентом нельзя принимать помощь «враждебной иностранной державы». В то время даже сама идея казалась смехотворной.

«Но сегодня Республиканскую партию возглавляет Трамп. Поэтому быть республиканцем значит вытащить свой моральный компас, разбить его о землю и выбросить разбитые кусочки в огонь», — рассуждает Уолдман.

Он напоминает, что в своём докладе спецпрокурор Роберт Мюллер приходит к выводу, что «скоординированного сговора» между окружением действующего президента США и Москвой не было. Вместе с тем в документе утверждается, что штаб Трампа надеялся «получить электоральную выгоду от информации, украденной и опубликованной благодаря российским усилиям».

По мнению Уолдмана, всех республиканцев призывают признать, что оба эти вывода в расследовании Мюллера не должны вызывать опасений. И если подобное было нормальным в 2016 году, то вновь должно стать нормальным на следующих выборах.

Так, юрист американского президента Руди Джулиани настаивает, что «нет ничего зазорного в

том, чтобы брать информацию у русских». Иными словами, как в случае с Трампом, сам кандидат может перед телекамерами призвать «враждебную иностранную державу» взломать электронную почту его оппонента и надеется, что там будет найдена компрометирующая информация, подчёркивает автор статьи.

Можно попытаться представить, что на президентских выборах 2020-го кандидат от демократов обратится к Китаю и попросит взломать почтовую систему Белого дома. При этом он или она даст чётко понять, что с радостью использует любую украденную информацию, чтобы помочь своей кампании. И, согласно логике республиканцев, это не будет выходить за принятые рамки предвыборной агитации, полагает публицист.

Но такое никогда не произойдёт. В первую очередь потому, что демократы не собираются прибегать к подобным методам. Более того, они уже пообещали не использовать какие-либо украденные документы во время предвыборной кампании, утверждает Уолдман.

Когда у республиканцев спрашивают, даст ли аналогичное обещание штаб Трампа, они уходят от ответа. Во время недавнего общения со СМИ пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли «строил из себя идиота» и делал вид, что не понимает, как американский президент может принять помощь России, отмечает автор статьи.

«Мы все знаем, почему. Ведь настоящий ответ звучит так: если Кремль придёт на помощь Трампу в 2020-м, он её примет», — убеждён Уолдман.

По его словам, другие республиканцы, включая сенатора Джона Кеннеди, также увиливают от прямого ответа на этот вопрос. Они не только не говорят, что президенту не следует принимать помощь «враждебной иностранной державы», но даже не уверены, что Трамп от неё откажется.

Для Трампа это доказывает, что он может «всё повторить». Президента не волнует, что угроза «русских атак» на американскую избирательную систему сохраняется. Он и сам признавался, что не обсуждал с Путиным вопрос вмешательства в выборы.

«И с чего бы им его обсуждать? Они оба знают, что к чему. То, что действительно произошло — Кремль помог Трампу победить на выборах, — почти наверняка повторится в 2020 году. Трамп не возражает и не будет возражать. Более того, он на это рассчитывает», — заключает Пол Уолдман.