CNN: Трамп не предупредил Путина не вмешиваться в выборы, но пожаловался на расследование Мюллера

Президент США Дональд Трапм признался, что в разговоре по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным не предупредил его не вмешиваться в следующие президентские выборы, сообщает CNN. При этом телеканал отмечает, что Трамп успел пожаловаться на несправедливость к нему расследования Роберта Мюллера.

Добрый вечер! Взгляните на сообщение, опубликованное президентом Трампом в Twitter сегодня утром: «РАБОТА, РАБОТА, РАБОТА!» Сегодняшние показатели занятости определённо оправдывают лечение банками. Снижение уровня безработицы до уровня 50-летней давности, создание большого количества рабочих мест — весьма впечатляющие результаты по всем направлениям. Насколько впечатляющие, что президент Трамп обсуждал это часа четыре подряд. И это подводит нас к сегодняшней главной новости.



Нет, не к способности президента сосредотачиваться на одной теме, а более существенным вопросам. Ведь сегодня у президента США была возможность открыто поговорить с лидером России Владимиром Путиным о вмешательстве в выборы 2016 года и предостеречь его от вмешательства в будущем. Или, учитывая итоги расследования Роберта Мюллера и отсутствие обвинений в адрес Трампа за его действия во время избирательной кампании или следствия, он мог бы наконец свободно показать российскому коллеге, что иностранные атаки на американскую демократию — не его личное дело или какой-то одной партии. Возможно, наконец, он мог бы предупредить, что США не потерпят подобных нападок ни сегодня, ни в будущем.



Он мог заявить об этом сегодня, когда говорил по телефону с президентом России, но, очевидно, не стал. Хотя, напомню, что сегодня его об этом спросили.



РЕПОРТЁР: Обсуждали ли вы сегодня с господином Путиным вопросы вмешательства в выборы, которые поднял доклад Мюллера?



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы обсуждали это. Он даже с иронией заметил что-то вроде «гора родила мышь». Потому что он знал, что не было никакого сговора, что бы там ни говорили. Примерно так и было.



Звучит примерно так, будто президента Трампа всё ещё больше заботит отрицание собственных возможностей, чем обсуждение возможностей Путина. В любом случае, хорошо, что у него появился второй шанс, чтобы ответить на этот вопрос.



РЕПОРТЁР 2: Господин президент, вы сказали ему, чтобы он не вмешивался? Вы сказали ему не вмешиваться в следующие выборы?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Прошу прощения, я отвечаю на этот вопрос. Вы ведёте себя очень грубо. У нас состоялся хороший разговор на множество разных тем.



РЕПОРТЁР: Вы сказали ему не вмешиваться в следующие выборы?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы не обсуждали это.



То есть наш главнокомандующий во время сегодняшнего разговора не предупредил лидера нашей главной страны-сопреника с ядерным арсеналом, чтобы та не вмешивалась в выборы снова. Зато он долго жаловался на то, как расследование Мюллера к нему несправедливо.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Я был совершенно откровенен, потому что знал, что не сделал ничего плохого. Выяснилось, что я не сделал ничего плохого. Никакого сговора с Россией. Спасибо за это. За два года потратили 35 миллионов долларов, потратили даром. Никакого сговора, никакого препятствования правосудию. Спасибо вам всем.



Вообще-то десятки миллионов долларов от Пола Манафорта вернули. Больше Трамп ничего об этом не говорил. Для сравнения приведу первые слова Роберта Мюллера из введения первого тома отчёта: «Российское правительство масштабно и систематически вмешивалось в президентские выборы 2016 года», а также «кампания (Трампа. — прим. ИноТВ) ожидала, что получит электоральную выгоду от информации, украденной и раскрытой российскими усилиями».



Несмотря на это, в отчёте также сказано: «Следствие не установило, что члены предвыборного штаба Трампа находились в сговоре или координировали свои действия с российским правительством в его вмешательстве в выборы в США».



Однако расследование выявило многочисленные попытки России вмешаться в выборы, в том числе попытки добиться общественной поддержки кампании Трампа или его самого. И, конечно, во втором томе команда Мюллера излагает список возможных случаев препятствования правосудию, не обвиняя и не оправдывая президента. Что же касается самого президента, то отчёт как минимум не льстит ему, а где-то оставляет вопросы. А что до действий России — всё предельно ясно: Россия систематически проводила в нашей стране масштабную кампанию по дезинформации и обману. И эта кампания продолжается.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 04 мая 2019 года.