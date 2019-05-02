Foreign Policy: Трамп так и не поладил с Путиным — администрация мешает

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В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Никарагуа
Возле побережья Никарагуа в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
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Мадуро осудил арест активистов в посольстве Венесуэлы в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал арест активистов в венесуэльском посольстве в Вашингтоне нарушением международного права и пообещал обратиться в ООН.
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Россия передала церкви в Сирии копию иконы XIII века
Россия передала христианской церкви в городе Маалюля в Сирии копию иконы священномучеников Сергия и Вакха XIII, похищенной боевиками. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена экспертного совета при Россотрудничестве Татьяну Полоскову.
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Во Владивостоке кассира банка заподозрили в хищении 28 млн рублей
Во Владивостоке старший кассир одного из крупных банков не докладывала часть денег в банкоматы, её подозревают в хищении свыше 28 млн рублей. Об этом информирует прокуратура Приморского края.
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СМИ: ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России уже на 100% оцифровал трудовые книжки россиян, несмотря на то, что Госдума ещё не приняла соответствующий законопроект. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПФР.
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В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл первую встречу с представителями Международной контактной группы, в ходе которой обсудил последствия санкций США.
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Помпео назвал возможные сферы сотрудничества с Россией
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты и Россия могли бы сотрудничать по вопросам КНДР, Афганистана и борьбы с терроризмом. Об этом он заявил в интервью Fox News Radio.
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В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя миграционного главка МВД Юрия Конобеевского.
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Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп принял решение об отмене льготного режима торговли с Турцией и исключил её из списка развивающихся стран. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
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Лазарев рассказал, что нервничал во время полуфинала Евровидения
Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», рассказал, что нервничал во время выступления. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.
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Стала известна программа «Летних балетных сезонов» в РАМТе
Стала известна программа «Летних балетных сезонов» в Российском академическом молодёжном театре в Москве, сообщают «Дни.ру».
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Посольство России: новые санкции США вызовут ответные меры
Посольство России в США заявило, что российская сторона примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями в отношении российских граждан.
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В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США. Об этом в Twitter сообщил офис шерифа округа Риверсайд.
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Умер американский архитектор Бэй Юймин
Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин скончался на 103 году жизни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова сына Юймина.
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Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Эсминцы Военно-морских сил США USS McFaul и USS Gonzales вошли в акваторию Персидского залива «без каких-либо инцидентов». Об этом информирует пресс-служба Военно-морского института США.
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Мадуро поручил усилить охрану бывшего посольства США в Венесуэле
Венесуэльский президент Николас Мадуро сообщил, что приказал полиции усилить охрану здания бывшего посольства США в Каракасе, несмотря на действия американской стороны против активистов в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне.
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Советник Зеленского оценил возможность роспуска Рады
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что одной из предпосылок для роспуска Верховной рады является отсутствие коалиции. Об этом информирует ТСН.
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Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019
Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая.
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На Кубе назвали вероятную причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Институт гражданской авиации Кубы сообщил, что наиболее вероятной причиной крушения самолёта Boeing 737 после взлёта в аэропорту Гаваны в мае 2018 года была ошибка экипажа.
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СМИ: В Венгрии призвали Зеленского пересмотреть закон о госязыке
В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины Киев должен пересмотреть закон о государственном языке, нарушающий права национальных меньшинств. Об этом пишет газета «Известия».
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Кирьос извинился за своё поведение на турнире в Риме
Австралийский теннисист Ник Кирьос принёс свои извинения за неспортивное поведение в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Риме против Каспера Рууда, которое привело к дисквалификации спортсмена.
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СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
Следователи организовали доследственную проверку из-за информации СМИ о девочке, оставленной в поликлинике в Москве. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
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Екатеринбург получил право на проведение чемпионата Европы по самбо-2020
Следующий чемпионат Европы по самбо пройдёт на территории России, в Екатеринбурге.
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Кадыров прокомментировал новые санкции США против россиян
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций в отношении пяти граждан России и специального отряда быстрого реагирования «Терек».
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СМИ: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы из соображений безопасности
В лондонском «Арсенале» опасаются конфликта между Арменией и Азербайджаном, потому планируют не заявлять полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку.
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Сергей Лазарев прошёл в финал Евровидения-2019
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Об этом заявили ведущие второго полуфинала конкурса, прошедшего в Тель-Авиве.
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Это'о заявил, что не думает над оказанием финансовой помощи «Анжи»
Камерунский нападающий Самюэль Это'о, ранее выступавший за махачкалинский «Анжи», заявил, что не думает над оказанием финансовой помощи бывшему клубу.
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На Банковский мост в Петербурге начали возвращать скульптуры грифонов
На Банковский мост в Санкт-Петербурге начали возвращать скульптуры грифонов, сообщает телеканал «Звезда».
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СМИ: Теннисист Кирьос получит штраф и лишится рейтинговых очков за инцидент на турнире в Риме
Австралийский теннисист Ник Кирьос, который во время матча турнира серии «Мастерс» в Риме бросил стул на корт и досрочно покинул арену, будет строго наказан.
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Трамп надеется, что США не будут воевать с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что Соединённые Штаты не будут воевать с Ираном. Об этом информирует PressTV.
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В Адыгее намерены ввести единый стандарт школьного питания
С нового учебного года в Адыгее намерены ввести единый стандарт школьного питания, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на министра образования и науки региона Анзаура Керашева.
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В Ялте направили 1 млрд рублей на благоустройство и реконструкцию
В Ялте направили 1 млрд рублей на работы по благоустройству и реконструкции, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на отдел информационного обеспечения городской администрации.
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СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
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Сборная Чехии победила команду Латвии на хоккейном ЧМ
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею чешская сборная оказалась сильнее национальной команды Латвии.
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В Самарской области археологи нашли древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
Во время раскопок на территории раннесредневекового поселения «Власть труда» вблизи села Курумоч Волжского района археологи нашли древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета, сообщает kp.ru со ссылкой на управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
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Рыбохозяйственный комплекс Севастополя получит господдержку в размере 33 млн рублей
Рыбохозяйственный комплекс Севастополя получит в 2019 году господдержку в размере 33 млн рублей.
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На Украине заявили о договорённости с ЕС продлить антироссийские санкции
Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил в эфире телеканала «Прямой», что украинскому лидеру Петру Порошенко в ходе визита в Брюссель удалось договориться о продлении в июне санкций Европы против России.
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Сборная Финляндии одержала победу над Данией на групповом этапе ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной Финляндии победили команду Дании в рамках матча в группе А чемпионата мира, который проходит в Словакии.
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В Татарстане рассмотрели более 2 тысяч трудовых споров в 2018 году
Заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Марат Хайруллин заявил, что в 2018 году в судах уголовной юрисдикции в 2018 году рассмотрели более 2 тыс. трудовых споров. Из них 64% дел связаны с зарплатой, передаёт InKazan.ru.
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Нижневартовский район посетили 67 тысяч туристов с начала года
Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа посетили 67 тыс. туристов с начала 2019 года (при населении в 36 тыс. человек). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на районную администрацию.
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Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Российский певец Сергей Лазарев выступил в полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
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Боксёр Чудинов победил Бехарана и завоевал пояс WBA Continental
Российский боксёр Фёдор Чудинов в поединке с доминиканцем Рафаэлем Бехараном добыл пояс континентального чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором среднем весе.
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Оператор аэропорта Пулково создаст фонд для очистки реки Новой в Петербурге
Оператор аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» создаст фонд для очистки реки Новой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу.
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В Кировской области предложили увеличить выплаты приёмным родителям
В Кировской области предложили увеличить пособия и вознаграждения родителям приёмных детей, сообщает progorod43.ru.
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Трамп анонсировал новый план по миграционной политике
Американский лидер анонсировал новый план по миграционной политике, согласно которому приоритет будет отдаваться высококвалифицированным иммигрантам. Сообщает CBS News.
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Теннисистка Касаткина проиграла Вондроушевой на турнире в Риме
В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Риме россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушевой.
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Этап Кубка России по скейтбордингу пройдёт 18 мая в Ижевске
Этап Кубка России по скейтбордингу состоится 18 мая в Ижевске, сообщает Udm-Info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.
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В Ижевске установят монумент Славы ВДВ
В ижевском парке «Патриот» появится монумент Славы ВДВ, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.