Foreign Policy: Трамп так и не поладил с Путиным — администрация мешает

Президенту США Дональду Трампу, возможно, нравится Путин, а вот его администрации — нет, пишет Foreign Policy. Поэтому наладить отношения с Россией так и не удалось.

Дональд Трамп ещё в ходе предвыборной гонки обещал улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. И недавно опубликованный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера даёт понять, какие шаги предпринимали члены его предвыборного штаба для достижения этой цели. Они налаживали контакты на высоком уровне, организовывали секретные каналы связи и пытались смягчить позицию Республиканской партии в преддверии партийного съезда 2016 года.

Тем не менее отношения между Россией и США оставались крайне прохладными на протяжении всего президентского правления Трампа. В результате многие люди в Вашингтоне и Москве теперь озадачены несоответствием между тем, что Трамп говорил о Владимире Путине — а точнее не говорил, поскольку он почти никогда не критикует российского президента, — и тем, что делает его администрация.

Несмотря на слова восхищения, которые глава Белого дома адресовал своему российскому коллеге, администрация Трампа следовала жёсткой линии по отношению к Москве: они продолжили политику Барака Обамы по введению антироссийских санкций, они выдворили десятки российских дипломатов и оказали Украине поддержку, предоставив ей летальные вооружения, — шаг, на который прежняя администрация так и не пошла.

При Трампе у США есть две политики по отношению к России, отмечает издание. Одна состоит в том, что говорит президент, другая — в том, что делает администрация. Бывшие американские чиновники и эксперты по России считают, что всё это вызвано хаосом переходного периода, назначением на высокие посты опытных специалистов по России, расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера и напористостью конгресса, который постоянно сдерживал президента в его стремлении наладить отношения с Москвой.

Если бы никакого расследования Мюллера не было, то Трамп мог бы свободнее делать реверансы в сторону Путина. Однако для претворения своих желаний в жизнь ему тем не менее потребовалось осуществить серьёзные кадровые перестановки и добиться совершенно иного состава конгресса, полагает Foreign Policy.