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Hill: большинство американцев против импичмента Трампа

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На фоне недавней публикации доклада спецпрокурора США о потенциальном «сговоре» Дональда Трампа с Россией большинство американцев выступает против импичмента американского лидера, пишет The Hill со ссылкой на данные нового опроса. Как отмечает газета, против смещения Трампа с должности выступают 56% респондентов, однако 53% опрошенных не считают, что доклад Мюллера освободил его от обвинений в препятствовании правосудию.
Hill: большинство американцев против импичмента Трампа
Reuters

В свете недавней публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном «сговоре» президента Дональда Трампа с Россией большинство американцев выступило против импичмента американского лидера, пишет The Hill со ссылкой на данные опроса The Washington Post/ABC News.

Около 37% респондентов выступают за начало процедуры импичмента в конгрессе, что немного меньше, чем в прошлом месяце. При этом 56% американцев не поддерживают смещение президента с должности.

Мнения опрошенных во многом варьируются исходя из их партийных симпатий: за импичмент высказались 62% демократов, в то время как против такого варианта выступают 87% республиканцев. Что же касается респондентов, не ассоциирующих себя с какой-либо партией, то 59% также возражают против импичмента.

Опрос появился на фоне споров среди демократов в палате представителей о том, как им лучше отреагировать на доклад Мюллера, который не снял с Трампа обвинений в препятствовании правосудию. Спецпрокурор также не нашёл доказательств, говорящих о координации усилий между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Хотя большинство респондентов (51%) считают, что расследование было «честным и беспристрастным», оно, тем не менее, вызвало у электората смешанную реакцию. Около 53% считают, что Мюллер не оправдал президента, а 47% уверены в том, что Трамп лгал о том, что находилось в поле зрения следователей. При этом доклад Мюллера не поменял мнения 58% опрошенных, тогда как большинство респондентов (46%) заявили, что он не окажет влияния на их решение голосовать или нет за Трампа в 2020 году.

Рейтинг одобрения Трампа составляет 39%, что не слишком сильно отличается от январского показателя в 37%. 

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Hill США Северная Америка
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