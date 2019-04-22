WP: несмотря на вероятный провал, демократы не хотят исключать импичмент Трампа

Демократы в нижней палате конгресса США всё ещё не оставляют надежды отстранить от власти американского президента, пишет The Washington Post. Впрочем, отмечает издание, даже сами политики признают, что их инициатива может не получить необходимой поддержки сената, в котором большинство мест имеют республиканцы.

В ближайшие несколько недель демократы в конгрессе США обсудят, стоит ли начинать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом в недавнем интервью сообщил председатель комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф, пишет The Washington Post.

«Это будет очень важное решение. И я воздержусь от высказывания своего мнения по этому вопросу до тех пор, пока у нас не будет шанса тщательно обсудить его», — заявил конгрессмен.

По мнению политика, выводы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» являются «серьёзными и инкриминирующими». Вместе с тем он сомневается, что сенат, в котором большинство мест остаётся за республиканцами, поддержит палату представителей, если она решит возбудить против Трампа дело по отстранению его от должности.

«Возможно, что мы проведём импичмент в любом случае. Я думаю, что мы как лидеры партии должны определиться: что будет лучше для страны?» — добавил Шифф.



Глава юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер также отказался исключать импичмент. По его словам, процедура может быть запущена, если будет доказано, что Трамп «препятствовал правосудию».

«Может быть, мы этим займёмся. Может быть, не займёмся. Как я говорил ранее, наша работа — изучить все доказательства, всю информацию, которую мы можем получить», — пояснил политик.

Демократы всё никак не могут прийти к согласию по этому вопросу. Некоторые представители партии, включая кандидаток в президенты Элизабет Уоррен и Джулиану Кастро, считают, что доклада Мюллера достаточно для обоснования импичмента. Другие, в том числе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, призывают однопартийцев воздержаться от процедуры и вместо этого сосредоточиться на расследованиях Трампа.