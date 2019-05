Guardian: непокорность советников спасла Трампа от Мюллера

Неоднократное неподчинение советников Дональда Трампа его приказам спасло президента США от обвинений в препятствии правосудию в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет The Guardian. Тем не менее некоторые полагают, что непокорность советников не означает, что Трамп невиновен.

Дональд Трамп — «авторитетный человек, лидер, которого любят и боятся, руководитель, который требует преданности и получает её», по крайней мере, согласно мифу о президенте США, пишет The Guardian.



На самом же деле «никто особо не слушает то, что говорит Трамп», причём именно это и спасает президента, утверждается в докладе специального прокурора Роберта Мюллера.



«Попытки президента повлиять на расследование были в основном безуспешными, но во многом это связано с тем, что окружавшие президента лица отказывались выполнять приказы или удовлетворять его запросы», — утверждает Мюллер.



Данную точку зрения разделяет профессор Техасского университета Стивен Владек, который утверждает, что именно игнорирование распоряжений Трампа его помощниками не позволило Мюллеру выдвинуть серьёзные обвинения в воспрепятствовании правосудию.



В докладе встречается множество тому примеров. Например, бывший директор ФБР Джеймс Коми отказался от предложения Трампа прекратить расследование в отношении бывшего советника президента Майкла Флинна.



Кроме того, занимавший в тот момент пост советника президента по юридическим вопросам Дон Макган не сказал заместителю генерального прокурора США Роду Розенстайну уволить Мюллера, несмотря на соответствующий приказ Трампа.



«Макган счёл просьбу президента переломным моментом и захотел ударить по тормозам», — утверждается в докладе Мюллера. Кроме того, позже он отказался от приказа выступить с публичным опровержением.



При этом информация о непослушании внутри команды Трампа появляется далеко не впервые. Ранее о схожих случаях рассказали в Тhe New York Times, а также редактор The Washington Post Боб Вудворд. Тем не менее, только доклад Мюллера поведал об истинных масштабах того, как помощники Трампа спасали его.



Однако бывший федеральный прокурор в Нью-Йорке Гарри Сандик настаивает, что «мятеж подчинённых, который, по всей видимости, пресёк попытки президента помешать правосудию» не означает, что Трамп не виновен.