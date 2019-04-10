«Чёрная страница в истории США»: слова Путина о докладе Мюллера напомнили CNN заявления Трампа

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, разделив мнение американского коллеги Дональда Трампа, сообщает CNN. Тем не менее итоги расследования не сняли с России обвинений во вмешательстве во внутреннюю политику США, и в ближайшие недели против Москвы могут быть введены новые санкции.

Президент назвал доклад Мюллера чёрной страницей в американской истории. Это был президент России, впервые прокомментировавший расследование после его завершения. Как ни странно, его слова поразительно похожи на комментарий американского лидера Дональда Трампа. С репортажем наш корреспондент в Москве Мэтью Чанс.



Владимир Путин впервые упомянул доклад Мюллера публично с тех пор, как «российское расследование» достигло своего разочаровывающего окончания. Неудивительно, что Путин весьма резко осудил доклад.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Президенту Трампу виднее.



«Расследование стало чёрной страницей в американской истории», — заявил он на пленарном заседании в Санкт-Петербурге, которое транслировалось по телевидению. Он также напомнил аудитории, что в ходе расследования не было обнаружено никакого сговора, который, по словам Путина, старался найти Мюллер.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: С иллюзией сговора покончено.



В Москве не впервые соглашаются с Белым домом.



Обеспокоены ли вы тем, что расследование в отношении России может выявить и другие секретные встречи?



МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД России: Пожалуйста, перестаньте распространять ложь и фальшивые новости!



Факты, сходство, обмен сообщениями и даже стиль изъяснения — всё это, вероятно, больше всего способствовало новым подозрениям в сговоре.



Однако обвинения в адрес России во вмешательстве в американскую политику остаются. Вспомним вот эту секретную «фабрику троллей» в Санкт-Петербурге, сотрудники которой пытались через социальные сети углубить разногласия среди американцев. А также публикацию сайтом WikiLeaks писем с почтовых серверов Демократической партии США, призванную повлиять на избирательную кампанию президентских выборов 2016 года. В этом взломе подозревают российскую военную разведку



Однако недавний отчёт генерального прокурора США о расследовании Мюллера, в ходе которого, по его словам, не было обнаружено преступного сговора между президентом США и Кремлём, позволил и Трампу, и Москве почувствовать себя реабилитированными.



И вслед за американским лидером Кремль перешёл в наступление на врагов Трампа.



ВЛАДИМИР ПУТИН: Это какой-то элемент кризиса в самой политической системе в США. Потому что ведь посмотрите, что происходит: те группы, которые атакуют законно избранного президента, они не соглашаются с выбором американского народа. Такого раньше в истории США мы никогда не видели.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Разве не было бы здорово, если бы мы поладили с Россией, разве я не прав?



США уже ввели санкции против России за вмешательство в выборы и могут расширить их в ближайшие недели. Но Москва продолжает называть себя и президента Трампа жертвами одних и тех же политических неприятелей.



Мэтью Чанс, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 10 апреля 2019 года.