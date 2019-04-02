Saturday Night Live: Путин всё такой же «могучий и страшный» — пусть у него и нет компромата на Трампа

Продюсеры популярной американской юмористической передачи Saturday Night Live попытались представить, как отреагировал Владимир Путин на новость о том, что спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер по итогам расследования «российского дела» так и не нашёл признаков сговора между Дональдом Трампом и Москвой. По мнению американских сатириков, российский лидер несколько расстроился из-за того, что все узнали, что он не может влиять на Трампа, но смог показать подчинённым — и Ким Чен Ыну, — что он всё такой же страшный авторитарный лидер.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Итак, мы все согласны, что нам нужно отправить в Крым больше войск. Хорошо. Что там следующее на повестке дня?



ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ: Президент Путин, прежде чем мы продолжим… Вы слышали новость из Америки?



ВЛАДИМИР ПУТИН: Да! Северная Каролина не вышла в финальную четвёрку «Мартовского безумия» (американский баскетбольный турнир, проводящийся между сборными колледжей. — ИноТВ)?! Это же бред!



ВТОРОЙ ВОЕННЫЙ: Нет, господин президент, другая история. Доклад Мюллера. В американских новостях говорят, что он готов.



ВЛАДИМИР ПУТИН: А, да, я слышал. Но довольно об этом, мы должны многое обсудить.



ЖЕНЩИНА: Ещё один момент, сэр: в докладе Мюллера говорится, что президент Трамп не сговаривался с Россией…



ВЛАДИМИР ПУТИН: А?



ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ: Этого… этого не может быть, правда, сэр? Американский президент работает на Россию, так ведь?



ВЛАДИМИР ПУТИН: Ребята!



ЖЕНЩИНА: Пожалуйста, пожалуйста, господин президент! Нам нужно знать! Трамп работает на Россию или нет?



ВЛАДИМИР ПУТИН: Э-э… Нет.



ВСЕ: Да ладно?!



ВТОРОЙ ВОЕННЫЙ: Но как такое возможно? Уже два года каждая американская газета и каждый комик на телевидении говорили: «Трамп работает на Россию». Это же самая лучшая новость на свете!



ЖЕНЩИНА: Мы так ждали доклада! Настало время Мюллера, детка! Весь мир должен был увидеть могущество России. Мы были в таком предвкушении!



ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ: Я вот вечеринку собирался организовать.



ВЛАДИМИР ПУТИН: Знаю, знаю! Это было бы замечательно. Но что есть, то есть. Теперь, пожалуйста, займёмся другими делами.



ВТОРОЙ ВОЕННЫЙ: Господин президент, при всём уважении, почему вы говорили: «Трамп работает на меня»?



ВЛАДИМИР ПУТИН: Нет, я этого никогда не говорил. Это говорили другие, а я всегда говорил: «Nyet».



ВТОРОЙ ВОЕННЫЙ: Но, но вы говорили как-то так: «Nyeeeet». Как будто это ещё не точно.



ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ: Да. Я знал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Россия шантажирует американского президента, и он становится агентом КГБ. Это как плохой фильм из 1980-х!



ВЛАДИМИР ПУТИН: По мне, так это клёвый фильм из 1980-х, но неважно…



ЖЕНЩИНА: О Боже… О Боже… Все мои друзья спрашивали меня: «Диана, ты работаешь в Кремле, Путин действительно шантажирует Трампа?» И я такая важная: «Это засекреченные разведданные». Как будто я большая шишка. Теперь я выгляжу, как дыра в заднице. А это ведь худшая часть задницы!

ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ: Погодите-ка, но если никакого компромата у нас нет, почему тогда президент Трамп так хорошо о вас отзывается?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Да не знаю я! По-моему, я ему просто нравлюсь.

ЖЕНЩИНА: Но почему? Вы же ненавидите Америку! Только и делаете, что пытаетесь уничтожить эту страну!

ВЛАДИМИР ПУТИН: А я о чём? Я этого парня вообще не могу раскусить! Он будто ко мне в голову забрался!

СЕКРЕТАРЬ: Президент Путин, к вам председатель Ким с визитом.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Ну а как же… Председатель Ким, добро пожаловать!

ПЕРЕВОДЧИЦА: Наш славный лидер принёс вам этот ценный дар — первая изданная коллекционная карточка с изображением Майкла Джордана и подписью Денниса Родмана.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Благодарю вас.

ПЕРЕВОДЧИЦА: Вместе с тем наш славный лидер недоволен тем, что президент Трамп, как оказалось, на вас всё-таки не работает.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Не беспокойтесь — у России и без этого хватает способов повлиять на Америку: у нас и интернет-тролли есть, и много чего ещё.

ПЕРЕВОДЧИЦА: Наш славный лидер говорит, что очень впечатлён — но в саркастичном тоне.

ВЛАДИМИР ПУТИН: А ещё — мы же ведь пока не видели доклад целиком. Да и потом, Мюллер много чего передал в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, все реально важные вещи теперь там происходят.

ПЕРЕВОДЧИЦА: Наш славный лидер говорит, что вы сейчас очень ему напомнили Рейчел Мэддоу (ведущая канала MSNBC, выступающая резко против Дональда Трампа. — ИноТВ). Он теперь уже ни в чём не уверен — вот, например, тех людей в Англии вообще хоть вы отравили или нет?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Ну, конечно, я!

ПЕРЕВОДЧИЦА: Наш славный лидер интересуется, а не отравили ли вы ещё того типа, который посинел.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Да, и его я отравил. Вы меня со счетов-то совсем не списывайте — из-за меня много народу посинело. Большую часть из того, что люди мне приписывают, я на самом деле совершил. Я всё такой же могучий и страшный, пусть даже Трамп на меня и не работает.

ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ: При всём уважении, я даже не знаю, получится у меня вас воспринимать всерьёз.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Что, не получается? А может, мне тогда отравить всю твою семью, запихать тебя в собачью клетку, сослать тебя в Сибирь и забить там до смерти трубой?

ПЕРЕВОДЧИЦА: Наш славный лидер говорит, что вот это уже больше похоже на того Путина, которого он знает и любит.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Так-то! Я снова на коне, детка!

Дата выхода в эфир 30 марта 2019 года.