NBC: лишь 29% американцев верят, что Мюллер оправдал Трампа

Согласно последнему опросу общественного мнения, 40% взрослых американцев не верят, что доклад спецпрокурора доказывает невиновность Трампа, а 31% занимает выжидательную позицию, сообщает NBC. Тем временем рейтинг одобрения президента США остаётся стабильным, хотя и невысоким.

Доброго воскресного утра! Выходит, что мы до сих ждём доклада Мюллера. В пятницу генеральный прокурор Билл Барр направил в конгресс письмо, в котором пообещал опубликовать доклад, без… с купюрами, не позже середины апреля и заявил, что не планирует заранее передавать доклад в Белый дом.



Удивление может вызвать то, насколько мало повлиял на общественное мнение четырёхстраничный документ Барра, вкратце пересказывающий почти 400 страниц мюллеровского доклада. Согласно последнему опросу NBC и The Wall Street Journal, 40 процентов взрослых выражают неверие в то, что доклад Мюллера снимает с президента Трампа подозрения в правонарушениях. Всего 29 процентов заявляют, что верят в это.



Но посмотрите на эту цифру: 31 процент — это очень существенно! — по-прежнему не уверен. Возможно, этот 31 процент благоразумно ждёт публикации самого доклада. Или просто не слишком пристально следил за этой историей.



Кстати, согласно этому опросу, рейтинг одобрения Трампа составляет 43 процента, при рейтинге неодобрения 53 процента. Это небольшое снижение с прошлого месяца, когда соотношение одобрения к неодобрению составляло 46 к 52. Но, скажем честно, это вполне укладывается в тот диапазон, который мы видели с начала пребывания (Трампа. — ИноТВ) на посту президента. На самом деле, как вы можете видеть, последние четыре месяца, как и на всём протяжении этого президентства, рейтинг одобрения господина Трампа, по сути, был весьма стабильным, хотя и слабым.



Может быть, поэтому на этой неделе на митинге в Мичигане президент начал проводить своего рода стратегию выжженной земли. Тем временем демократы обсуждают, кто из их кандидатов может выдержать натиск.



Возможно, самым удивительным на этой неделе было то, что сделал Дональд Трамп, когда плясал от радости. Он наступил на свою хорошую новость. Президент отвернулся от лучшего подарка, который он получил за время пребывания на посту, — от новости о том, что сговора не было, — и сделал политический подарок демократам. У них теперь есть шанс защищать обамовскую реформу здравоохранения, которую он (Трамп. — ИноТВ) снова пообещал отменить, не предложив ничего взамен.



Дата выхода в эфир 31 марта 2019 года.