Independent: если бы выборы состоялись сегодня, демократы разгромили бы Трампа

В случае если бы президентские выборы 2020 года в США состоялись сейчас, бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс одержали бы верх над Дональдом Трампом с солидным преимуществом, пишет The Independent со ссылкой на данные опроса Fox News. Тем не менее, как отмечает издание, до предварительных выборов в Демократической партии остаётся ещё много времени, поэтому политический ландшафт вполне может измениться.

Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс одержал бы победу над Дональдом Трампом, в случае если бы президентские выборы 2020 года состоялись сегодня, пишет The Independent со ссылкой на данные нового опроса Fox News.

Если верить опросу этого консервативного американского канала, то Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден — который пока что не объявил о своём намерении баллотироваться на президентский пост — это единственные два демократа, которые могут сейчас победить президента в гипотетической предвыборной гонке.

Что же касается Байдена, то он лидирует в опросе, набрав 7%-ное преимущество над действующим президентом. В то же время Сандерса поддерживают 44% респондентов, в то время как Трампа — 41%.

При этом, хотя Байден и Сандерс — это единственные политики, которые обогнали Трампа в опросе, в нём фигурируют также несколько других сильных претендентов от Демократической партии. Например, в гипотетическом противостоянии с Трампом сенаторы Элизабет Уоррен и Камала Харрис уступают американскому лидеру незначительно — всего на 2%.

Хорошие результаты Байдена и Сандерса неудивительны, учитывая их высокую популярность в 2016 году среди демократов. Тем не менее предварительные выборы в Демократической партии состоятся ещё не скоро, и за это время на политической арене может многое измениться, отмечает The Independent.