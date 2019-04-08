Sky News: адвокат Трампа назвал команду Мюллера «кучкой неэтичных, скользких обвинителей»

Личный адвокат американского лидера Руди Джулиани в интервью Sky News назвал команду спецпрокурора Роберта Мюллера «кучкой неэтичных, скользких обвинителей». Он также сообщил, что после завершения «российского расследования» президент США, по его собственному признанию, почувствовал, будто бремя спало с его плеч, поскольку до этого он ощущал себя жертвой.
Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Руди Джулиани в интервью Sky News заявил, что команда специального прокурора Роберта Мюллера — «кучка неэтичных, скользких обвинителей». По его словам, они любят бывшего кандидата в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон и ненавидят Дональда Трампа.
Джулиани также раскритиковал статью в The New York Times, в которой говорилось о том, что, по мнению некоторых сотрудников офиса спецпрокурора, генеральный прокурор Уильям Барр не уделил достаточного внимания дискредитирующим выводам о препятствовании правосудию.
«Они не могут указать на препятствование правосудию, вместо этого они заявляют, что он (доклад. — ИноТВ) был гораздо более дискредитирующим, — подчеркнул Джулиани. — Я бы, прежде всего, попросил: «Приведите пример».
Между тем адвокат американского лидера признал, что, несмотря на заявления Трампа об устроенной на него «охоте на ведьм», после завершения расследования президент США, по его собственному признанию, почувствовал себя так, будто бремя спало с его плеч. Джулиани при этом пояснил: «Возможно, первый раз в своей жизни он ощущал себя жертвой».
Как отмечает Sky News, хотя расследование Роберта Мюллера завершено, однако его 400-страничный доклад пока не был опубликован. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн пытается теперь добиться сокращения вынесенного ему приговора и заявляет, что у него есть 14 млн файлов, которые могли бы помочь доказать сговор между Трампом и Россией.
Джулиани с усмешкой отреагировал на эти слова Коэна, сказав, что его не волнуют заявления «крупнейшего лжеца».
Демократы отчаянно желают увидеть больше доказательств вины Трампа и утверждают, что генпрокурор Барр проявил пристрастность при написании своего четырёхстраничного резюме, составленного на основе доклада Роберта Мюллера.
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