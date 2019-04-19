CNN: признав доклад Мюллера, Трампу придётся признать и российское вмешательство

Поскольку Дональд Трамп, доказывая отсутствие сговора с Москвой на выборах 2016 года, постоянно ссылается на опубликованный вчера доклад спецпрокурора Минюста США по «российскому делу» Роберта Мюллера, он будет вынужден признать и другие выводы, содержащиеся в документе, полагает корреспондент CNN Мэтью Чанс. Между тем, как подчёркивает Чанс, в докладе чётко указано, что американская сторона считает Москву виновной в попытке вмешательства.

По итогам публикации доклада спецпрокурора (Роберта Мюллера. — ИноТВ) с купюрами с президента так и не были сняты подозрения в препятствовании правосудию, что позволяет конгрессу при желании продолжить вести расследование в отношении главы государства. А желание такое есть — лидеры фракции демократов в палате представителей собираются подать официальный запрос на предоставление полной версии доклада и недовольны тем, как его истолковал генеральный прокурор: Биллу Барру на заседаниях судебных комитетов палаты представителей и сената 1 и 2 мая наверняка будут задавать острые вопросы.



Хотя ущерб от доклада и последствия его публикации пока лишь принимают отчётливую форму, об одном выводе сомнений быть не может: Россия действительно активно вмешивалась в президентские выборы 2016 года — как пишут Мюллер и его команда, это вмешательство имело «масштабный и систематический характер». Помимо прочих откровений, в докладе утверждается, что Россия попыталась взломать компьютерную сеть избирательного штаба Хиллари Клинтон всего через несколько часов после того, как Трамп — тогда ещё кандидат в президенты — публично призвал к тому, чтобы электронные письма Клинтон были опубликованы.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Россия, если ты сейчас слушаешь — я надеюсь, что ты сможешь отыскать 30 тысяч пропавших электронных писем*.



И Россия слушала — пусть в докладе Мюллера и не было установлено фактов преступного сговора между президентом, его избирательным штабом и его соратниками с одной стороны и российским правительством с другой, там было подробно описана масштабная кампания России по вмешательству в выборы.



Официальная позиция Кремля на сегодняшний день заключается в том, что Москву доклад Мюллера не интересует — официальный представитель российского президента заявил в интервью CNN, что никакого особенного интереса эта тема не представляет.



А за последними подробностями мы отправляемся в Москву, где находится наш старший международный корреспондент Мэтью Чанс. Такой ответ Кремля ведь совершенно не удивляет?



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Не удивляет. Там, как и в Белом доме, вот уже некоторое время пытаются преуменьшить значение публикации доклада, заявляя, что никакие проступки со стороны Кремля он не показывает и что сговора не было. А вот заявить, что доклад подтверждает главные их заявления — то есть о том, что Москва в выборы не вмешивалась, — в Кремле не смогли, ведь в докладе Мюллера — и в этом как раз и заключается его значение — чётко расписано, каким образом Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года. Это происходило посредством дезинформационной кампании с целью посеять распри внутри США, развёрнутой «фабрикой троллей» — так называемым Агентством интернет-исследований, расположенным в российском Санкт-Петербурге, — а также через взлом электронной почты Демократической партии и последующую публикацию полученных писем, дабы навредить Хиллари Клинтон, которая была тогда, как вы помните, кандидатом — соперником Трампа от Демократической партии.



На мой взгляд, любопытно здесь то, что, признав выводы доклада Мюллера, Трампу теперь также придётся признать и то, что Россия вмешалась в выборы — а он в прошлом по этому вопросу допускал большую двусмысленность: он заявлял, что это мог сделать Китай или какой-нибудь совершенно ниоткуда взявшийся мужик весом под 200 кило, который всё это провернул, сидя у себя на диване. Но теперь, как мне кажется, Поппи, ему придётся признать, что в тех выборах могла сыграть роль именно Москва.



Да, ведь так и было. И по-моему, это очень важный момент, ведь хотя президенту в состоявшейся в четверг утром пресс-конференции Билла Барра наверняка понравилось многое — например, то, как генпрокурор всё повторял, что «сговора не было», — Барр также подробно описал масштаб вмешательства России в выборы 2016 года. Получается, что по этому вопросу генпрокурор встал на сторону разведывательного сообщества, а не президента. А президент всего несколько лет назад, будучи в Хельсинки, в сущности, говорил: «Зачем России так поступать?» Разве не так, Мэтью?



МЭТЬЮ ЧАНС: Всё так. Я был на той встрече в Хельсинки и сам видел, как президент, стоя рядом с Владимиром Путиным, прямо так и заявил — и мог наблюдать, как это поразило журналистов и вообще всех присутствующих: президент пошёл против собственных разведслужб, находясь рядом с российским лидером.



Давайте напомним зрителям об этом моменте — вот он.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Всё, что я могу, — это задавать вопросы. Ко мне пришли мои люди, Дэн Коутс (глава национальной разведки США. — ИноТВ) и другие, и сказали, что, по их мнению, это сделала Россия. А когда я говорил с президентом Путиным, тот просто заявил, что Россия тут ни при чём. Я же скажу вот что: я не вижу поводов обвинять в этом Россию…



Ну вот видите, Мэтью — вот оно, очень чёткое заявление.



МЭТЬЮ ЧАНС: Именно так, просто невероятно. Другая проблема — в его заявлениях об «отсутствии препятствования правосудию»: на самом деле в докладе говорилось, что дело просто не дошло до уголовного преступления, что не было преступного сговора между членами избирательного штаба Трампа или его администрации и россиянами, однако, повторюсь — там чётко расписано, как часто члены, так сказать, «команды Трампа» проводили встречи с россиянами на самых разных уровнях. Это делали и Картер Пэйдж, и Джордж Попадопулос, и советники по внешнеполитическим вопросам, и Дональд Трамп — младший. Да, ясно, что до уголовного преступления дело, быть может, и не дошло, однако остаётся вопрос морально-этического плана — а стоило ли организовывать все эти встречи? Честно говоря, наверное, не стоило — но что теперь поделаешь.



Это важное замечание. Спасибо вам за ваш репортаж.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 19 апреля 2018 года.



* Клинтон, занимая пост госсекретаря, пользовалась для деловой электронной переписки личным почтовым сервером, что, по мнению некоторых чиновников, создало угрозу разглашения засекреченных данных; в ходе расследования ФБР по этому поводу Клинтон отказалась предоставлять правоохранительным органам часть своих писем, сославшись на их личный характер (прим. ИноТВ).

