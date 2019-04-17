MSNBC: свидетели по «российскому делу» боятся, что Трамп накажет их за сотрудничество с Мюллером

Бывшие и нынешние сотрудники Белого дома боятся публикации доклада спецпрокурора Мюллера: если содержание их показаний станет известно Трампу, они могут попасть под шквал критики, сообщает MSNBC со ссылкой на анонимные источники. По мнению бывшего федерального прокурора США Джойс Ванс, недовольство правдивыми показаниями подобает скорее главарю мафии, чем президенту США.

И снова здравствуйте! Вы смотрите Velshi&Ruhle. Бывшие и нынешние сотрудники Белого дома сегодня немножко побаиваются президентского гнева. Я бы сказала, очень боятся. А ведь всего через двое суток генеральный прокурор Уильям Барр должен опубликовать доклад Мюллера с купюрами — ударение на последнем слове.



Сразу несколько свидетелей по делу о связях Трампа с Россией поведали нам, что больше десятка бывших и нынешних чиновников Белого дома обеспокоены тем, что доклад раскроет факт передачи ими изобличительной информации о президенте.



Со мной в студии — автор журналистских расследований NBC, автор этого эксклюзивного репортажа Кэрол Ли, а также бывший федеральный прокурор, профессор юридического факультета Алабамского университета Джойс Ванс, которую я с большой радостью сегодня встречаю вживую.



Кэрол, расскажите нам об этом подробнее. Ведь когда вам звонит Роберт Мюллер, вы, по идее, обязаны идти с ним на сотрудничество. Да и юристы Трампа велели людям сотрудничать со следствием.



КЭРОЛ ЛИ, автор журналистских расследований NBC News: Совершенно верно! Но теперь некоторые из этих людей думают: «Нам велели идти на сотрудничество, у нас не было выбора». Ведь когда начинаешь разговор со следователями, ты уже обязан отвечать на каждый вопрос правдиво и рассказывать им всё, что знаешь. А теперь они могут оказаться под огнём критики со стороны президента и его союзников, стать жертвами их нападок — за то, что поступили так, как им, казалось, было велено. То есть за сотрудничество со следствием.



Они беспокоятся о том, что их имена будут открыто упомянуты в этом докладе в связи с той или иной информацией, — или что текст написан таким образом, что даже без упоминания их имён будет понятно, откуда бралась информация. Их беспокоит, что это разозлит президента.



Но это вряд ли станет для них неожиданностью: когда они встречались с Робертом Мюллером и его командой и всё им рассказывали, они осознавали риск. Да и риск, судя по всему, значительно снизился после вступления Билла Барра в должность генпрокурора. Ведь, судя по тем заявлениям, которые он сделал на прошлой неделе (в конгрессе. — ИноТВ), он не готов разглашать всю информацию.



КЭРОЛ ЛИ: Да, он заявил, что кое-что вымарают. Некоторых свидетелей больше всего интересуют его слова о «второстепенных третьих лицах». Он заявил, что, если есть риск ущерба для репутации этих «второстепенных третьих лиц» или же есть какая-либо другая причина для неразглашения их имён, он вычеркнет эту информацию из доклада. В связи с чем возникает много вопросов. Что это значит? Относится ли это к показаниям или комментариям со стороны свидетелей?



В целом, по-моему, они считают, что какого-то большого сенсационного факта, неизвестной ранее информации о поступках президента может и не быть, но появятся дополнительные сведения того же рода, что и уже известные нам факты о поступках президента в плане препятствования правосудию. И тогда президент увидит, что стали известны новые факты о нём — вроде того, что мы уже о нём знаем, касательно препятствования правосудию, и он сильно разозлится на этих людей, отношения испортятся, и они окажутся под огнём критики.



Ясно. Джойс, проведите для нас черту: что было бы правильно сделать и что, вероятнее всего, произойдёт. С юридической точки зрения. Потому что купюры, по-моему, очень важны. Мы так много говорили об этом! Это доклад на 400 страницах, но если все 400 страниц будут зачёркнуты чёрным маркером, это бессмысленно. И, как уже говорила Кэрол, если они хотят убрать информацию о второстепенных фигурантах, которым не предъявлено обвинений, то вся тревога этих людей беспочвенна!



ДЖОЙС ВАНС, бывший федеральный прокурор США: Да. В каком-то объёме купюры вполне оправданны, Стефани. Мы не хотим предавать гласности информацию, которая касается национальной безопасности. Возможно, нам не нужно видеть информацию о текущих уголовных делах. С этим выражением — «второстепенные третьи стороны» — я в своей прокурорской практике не сталкивалась…



Так что же нам нужно видеть?



ДЖОЙС ВАНС: Знаете, обычно мы не публикуем информацию о людях, которым мы думаем предъявить обвинения по этому делу, но не предъявляем. Но мысль о том, что общественность и конгресс не имеют права на более полный отчёт, просто-напросто ошибочна.



Вот здесь я и проведу различие. Нынешняя исполнительная власть предоставила одну и ту же информацию конгрессу и американской общественности. Конечно, должна быть версия для общественности, но конгресс имеет право на гораздо большее. Он имеет право видеть часть этой информации, связанной с национальной безопасностью…



Имеет право по закону?



ДЖОЙС ВАНС: По закону. В рамках своих надзорных функций. И ещё я считаю постыдным отказ нынешнего генпрокурора идти в суд за ордером, который бы позволил ему делиться с конгрессом информацией Большого жюри. Это тоже следует сделать.



По многим причинам многие сказали бы: «Этот президент преуспел в бесстыдстве». Почему мы должны ожидать чего-то другого — в деле, чреватом такими последствиями? Оно для него предельно важно!



ДЖОЙС ВАНС: Не думаю, что мы ожидаем от него чего-то лучшего. Может быть, в этом и состоит кризис нынешнего президентства. У меня такое ощущение, что это не президент, следящий за расследованием… Я вспоминаю дело, которое я вела как прокурор. Дело мафии Дикси. Главарь мафии Дикси, управлявший наркотрафиком по всей стране… Когда свидетели приходили к властям и давали правдивые показания, он в одном случае заказал убийство, а в других случаях выражал своё неудовольствие. И когда президент сомневается в людях из своей организации, дававших правдивые показания Большому жюри или федеральным прокурорам, он ведёт себя скорее как главарь банды, чем как президент.



Дата выхода в эфир 16 апреля 2019 года.