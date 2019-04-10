CNN: мир дождётся доклада Мюллера, но с купюрами и в цвете

Несмотря на требования демократов опубликовать в полном виде доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «сговора» сторонников Дональда Трампа с Россией, генеральный прокурор США Уильям Барр ведёт работу над редактурой документа. Как сообщает CNN, в версии с купюрами доклад будет опубликован в течение недели, а вырезанные фрагменты получат цветовую маркировку по причинам их удаления.

Демократы требуют его полного раскрытия, а республиканцы вырезают из него целые куски. Так или иначе, доклад Роберта Мюллера будет опубликован где-то в течение недели. Документ будет в цвете, и цветов будет целое множество.



С подробностями Джинни Мус.



Приготовьтесь, сейчас вам может показаться, что над вами сыграли шутку, и вы, возможно, почувствуете досаду и раздражение.



ОТРЫВОК ИЗ РЕПОРТАЖА: Из-за этого общественность в бешенстве.



Если вы считаете, что в докладе Мюллера должно оставаться пространство для фантазии, то вам точно понравится…



ЖУРНАЛИСТ: …версия с купюрами.



Но, возможно, вы принадлежите к числу тех, кто…



ВЕДУЩАЯ: …не хочет, чтобы что-то вырезали…



…тогда не стоит надеяться на…



ВЕДУЩАЯ: …версию без купюр.



А всё потому, что генпрокурор Билл Барр…



БИЛЛ МЕЙХЕР, ведущий: …всё ещё занимается редактурой доклада.



«Чистка Барра: подчистим при вас!» — так подписал свою работу один карикатурист. Другой художник предположил, что читатели смогут прийти к правильному заключению среди нагромождения чёрных прямоугольников (единственные не закрашенные чёрным слова: «не», «виновен». — ИноТВ).

У комика Энди Боровица вышла сатирическая статья под заголовком «Работа над редактированием доклада Мюллера приостановлена — Барр потерял сознание, нанюхавшись несмываемых маркеров». Но забудьте о чёрных выделителях, которыми традиционно закрашивают вырезанные фрагменты.

ДЖИННИ МУС, ведущая CNN: Вы готовы отвлечься от обычного редактирования? Теперь оно будет выглядеть по-новому.

УИЛЬЯМ БАРР, генеральный прокурор США: Мы будем маркировать вырезанные из доклада фрагменты различными цветами.

Пользователи Twitter над новостью посмеялись, представив целый калейдоскоп разноцветных вырезанных фрагментов. Определённый цвет будет означать отдельную причину удаления — будь это, скажем, показания расширенной коллегии присяжных или нечто, указывающее на источники разведданных.

Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что одна из прошлых ошибок точно не повторится. Тогда адвокаты Пола Манафорта подвергли редактуре один из судебных документов в формате PDF, который позволял отменить закрашивание фрагментов.

ТРЕВОР НОА, ведущий: И журналисты просто кликнули мышкой на закрашенную чёрным область, выбрали опцию «Удалить» и увидели, что там изначально было.

…ну ты, наверное, мог бы сообразить, как сговориться ещё и с конторой, оказывающей полиграфические услуги. Ну как же так-то?

Также в прошлом обширные вырезанные фрагменты уже становились предметом шуток.

СТИВЕН КОЛБЕР, ведущий: Дональд Трамп жаловался, что это расследование обходится нам в миллионы. Я и не думал, что он говорил о чернилах.

Ну хотя бы не нужно напрягаться и пытаться прочесть что-то между строк.

ДЖИММИ КИММЕЛ, ведущий: А мне, кстати, нравится эта картинка. Добавить парочку штрихов, и так вполне мог бы выглядеть новый флаг США.

Джинни Мус, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2019 года.