American Thinker Оригинал

AT: после доклада Мюллера зрители CNN и MSNBC уходят на Fox News

Материал представлен в пересказе ИноТВ
CNN и MSNBC на протяжении всего времени, когда проводилось расследование связи Дональда Трампа с Россией, делали вид, будто у них есть веские основания считать, что американский президент замешан в неком сговоре с Россией. И теперь, когда спецпрокурор Мюллер закончил свою работу и при этом не смог найти никакого сговора, рейтинги этих телеканалов сильно упали.
AT: после доклада Мюллера зрители CNN и MSNBC уходят на Fox News
Reuters

«CNN и MSNBC постигла карма», — пишет American Thinker. Они раздували огонь вокруг «российского дела», и теперь, когда Мюллер не нашёл признаков сговора между Дональдом Трампом и Россией, их зрители, которые не любят теории заговора, переходят на Fox News.

Так, передача одной из главных ведущих MSNBC Рэйчел Мэддоу за неделю собрала меньше 2,46 млн просмотров, тогда как за неделю до этого этот показатель был на уровне 2,7 млн.

А у CNN дела ещё хуже. Так, в прайм-тайм канал посмотрели меньше 2,5 млн зрителей, тогда как программа Такера Карлсона на Fox News собрала на миллион человек больше — почти 3,5 млн.

Как отмечает автор статьи, больше Такера на CNN и MSNBC ненавидят разве что самого Дональда Трампа, ведь он постоянно высмеивает их. И вина этих каналов состоит в том, что, используя бывших сотрудников разведки, таких как Джон Бреннан и Джеймс Клэппер, они притворялись, будто обладают уникальной информацией, которая подтверждала бы вину Трампа, пишет American Thinker.

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American Thinker США Северная Америка
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