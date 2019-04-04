Экс-директор ФБР: Россия преуспела с «вмешательством» в 2016-м — и она ещё вернётся

Москва повторит попытку вмешательства в американские выборы и в 2020 году, убеждён бывший руководитель Федерального бюро расследований США Джеймс Коми. Как заявил Коми в интервью CNN, поведение Дональда Трампа и Республиканской партии, которые продолжают отрицать «факт» вмешательства России в выборы 2016 года, будет воспринято в Москве как знак того, что подобные кампании могут «сходить ей с рук».

Насколько сильно вас беспокоила — и беспокоит ли до сих пор — угроза, которую по-прежнему представляет Россия для демократических институтов и будущих выборов в США?

ДЖЕЙМС КОМИ, бывший директор ФБР: Всё началось с расследования по контрразведывательному направлению, но в каждом таком расследовании потенциально присутствует элемент уголовного преступления — ведь если обнаруживаешь, что кто-то сотрудничает с зарубежным противником с целью навредить США, это очень важно в разведывательном плане, но также может быть признаком наличия и уголовного преступления, поэтому оба эти направления прорабатываются параллельно. Поэтому было важно не только определить, что предпринимает противник, но и узнать, замешаны ли в этом американские граждане.





Не будем забывать, что Москва организовала масштабную операцию по вмешательству в те выборы, дабы навредить одному кандидату и помочь другому. Хорошая новость по поводу заявлений генпрокурора — в том, что это подтвердилось: это действительно случилось, вся эта история не оказалась мистификацией. Мы же, приступив к делу летом 2016 года, должны были установить, были ли в деле замешаны американцы — а основания так считать у нас были.





В итоге контрразведывательное расследование было необходимо, по его итогам были сделаны важные выводы; о том, как оценивается угроза со стороны России на данный момент, я не знаю. Но знаете — Россия в 2016 году навредила нашей демократической системе гораздо сильнее, чем могла мечтать, и она ещё вернётся, тем паче, что президент не только не стал критиковать Москву за эту кампанию, он и вовсе отрицал, что она проводилась. Мне как-то попался один опрос, согласно которому большинство республиканцев не считают, что Россия вмешивалась в выборы 2016-го. Это бред, но Москве он говорит о том, что в 2020 году подобное может сойти ей с рук, и потому она ещё вернётся.

Материал предоставлен CNN.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2019 года.