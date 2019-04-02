Nation: США расплатились за «рашагейт» подрывом демократии

США заплатили за российское дело о вмешательстве в американские выборы не деньгами, а подрывом демократических институтов, пишет The Nation. Неподтвердившиеся обвинения в адрес главы Белого дома Дональда Трампа нанесли колоссальный ущерб институту президентства, подвергнув сомнению его легитимность. И на этом всё не закончилось, ведь токсины «рашагейта» уже проникли в кровеносную систему американских элит, предостерегает автор статьи Стивен Коэн.

Российское дело о вмешательстве в американские выборы стало «беспрецедентным политическим скандалом в истории США», пишет на страницах The Nation историк и профессор Стивен Коэн. При этом множество высокопоставленных сотрудников спецслужб, политиков, журналистов и других влиятельных лиц «подогревали и раздували» его, называя американского президента Дональда Трампа «агентом» и «марионеткой» Кремля.

«Извинятся ли они теперь, как этого требуют правила приличия, или — что ещё важнее — объяснят свои мотивы, чтобы мы могли понять, что произошло, и избежать повторения таких национальных травм?» — задаётся вопросом автор статьи. Он вспоминает о разоблачениях преступлений сталинской эпохи в СССР. По его словам, в ходе «рашагейта» использовались схожие с советскими практики, которые разрушили жизни и репутацию ряду людей.

При этом Коэн уверен, что на этом всё не закончилось. Токсины «рашагейта» проникли «в кровеносную систему политических и медийных элит и определённо проявят себя вновь в той или иной форме». И это представляет «серьёзную угрозу», ведь реальная цена российского дела — это не $25—40 млн, потраченные на расследование Мюллера, а то «разъедающее влияние», которое оно оказало на демократические институты в США. И этот ущерб нанесла не «ось Трамп — Путин», а инициаторы самого «рашагейта». Их постоянные требования «защитить выборы от враждебных сил» подорвали доверие ко всему выборному процессу.

Обвинения в адрес Трампа нанесли колоссальный ущерб институту президентства в США, повергая сомнению его легитимность. Ведь если «агенты враждебных нам государств» могут занять Белый дом, почему бы им не сделать это вновь? «Устоят ли республиканцы перед соблазном предъявить схожие обвинения будущему президенту от демократов?» — задаётся вопросом Коэн.

Подтасовки американских СМИ в деле о российском вмешательстве стали худшими в современной истории США. И заключение Мюллера об отсутствии сговора Трампа с Россией стало «смертельным ударом по репутации американских новостных СМИ». При этом произошедшее нельзя назвать халатностью или небрежностью со стороны журналистов. The New York Times открыто призывал к отказу от «журналистских стандартов» в освещении «рашагейта». К тому же ведущие СМИ до сих пор «не сожалеют» о содеянном.

Холодная война с Россией стала определяющей темой в политической, экономической, медийной и культурной жизни американцев. И дело о российском вмешательстве только усугубило ситуацию. Это, в частности, привело к тому, что обычные россияне, до этого восхищавшиеся Америкой, теперь будут относиться к ней «с презрением и усмешкой». Единственная хорошая новость заключается в том, что после реабилитации Трампа российские политики надеются, что он возобновит попытки по налаживанию сотрудничества с Москвой. Впрочем, планы НАТО по включению в альянс Грузии вряд ли этому поспособствуют, заключает Коэн.