Американский сенатор: «мягкая» политика Трампа по отношению к России — миф

Дональд Трамп проводит в отношении России куда более жёсткую политику, чем его предшественник, пишет сенатор от штата Аляска Дэн Салливан в статье для The Washington Post. В отличие от Обамы, Трамп решился на поставку оружия Украине, расширил американское присутствие в Восточной Европе, решительно действовал в Сирии и повысил общие военные расходы США. Кроме того, в рамках давления на Россию администрация Трампа поспособствовала резкому росту добычи американских минеральных ресурсов.

Теперь, когда расследование Мюллера завершено, можно забыть ложные предположения о том, что Дональд Трамп сотрудничал с Россией ради своего избрания на пост президента, пишет сенатор от штата Аляска Дэн Салливан в своей статье для The Washington Post. Вместе с этим, нужно позабыть ещё одно шаблонное утверждение: о том, что Трамп и его администарция, якобы, проводят «мягкую» политику в отношении Москвы.

Как отмечает Салливан, этот тезис активно продвигался бывшими сотрудниками администрации Обамы и распространялся падкими на сенсации СМИ, которые начали критиковать Трампа за его высказывания, игнорируя реальные свершения Белого дома.

Сам Салливан, при этом, считает, что риторика Трампа по отношению к Владимиру Путину должна быть жёстче, однако в конечном итоге, значение имеют лишь реальные действия — и на текущий момент Дональд Трамп проводит в отношении России намного более жёсткую политику, чем его предшественник Барак Обама.

В качестве примера сенатор приводит решение Трампа о поставке на Украину противотанковых комплексов «Джавелин», способных пробивать броню российских Т-72. Салливан подчёркивает, что Обама отказывался одобрять такой шаг, невзирая на просьбы Киева. Кроме того, Трамп резко увеличил расходы на «Европейскую инициативу сдерживания»: за время своего правления он уже потребовал на неё более $17 млрд (в то время как Обама, за три последних года у власти — $5 млрд). В результате тысячи американских солдат были размещены в Польше, странах Прибалтики и Норвегии для того, чтобы сдерживать «российскую экспансию».

Также Салливан сравнивает ближневосточную политику Обамы и Трампа: по его мнению, «пассивные действия и меры» Обамы привели к подъёму «Исламского государства»* и предоставили Москве возможность действовать, в результате чего Россия совместно со своими сирийскими и иранскими союзниками смогла занять значительную часть территории Сирии. Что касается Дональда Трампа, то он «задействовал в Сирии всю военную мощь США, возглавив усилия по уничтожению «ИГ». Кроме того, Салливан напоминает, что Трамп пересмотрел своё недавнее решение о выводе войск из Сирии.

Сенатор отмечает, что при Обаме военный бюджет США сократился на 25%, кроме того резко снизилась боевая готовность американской армии. С приходом Трампа военные расходы начали стремительно увеличиваться: стратегия национальной безопасности новой администрации определила Россию и Китай в качестве восходящих великих держав, на подъём которых необходимо реагировать.

Более того, Трамп задействовал ещё один инструмент давления на Россию, превратив США в «энергетическую сверхдержаву», пишет Салливан. По его мнению, для России это наиболее чувствительный удар. На данный момент США добывают больше нефти и газа, чем любая другая страна мира.