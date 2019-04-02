Contra Magazin: «охота на ведьм» вернула США в эпоху средневековых суеверий

Американцы часто походят на «воинственных саентологов с ядерным оружием», пишет Contra Magazin. И недавняя «охота на ведьм» в связи с Россией удачно дополняет этот образ. Беспрецедентная по своему идиотизму история о российском вмешательстве говорит о том, что США вернулись в эпоху абсурда и средневековых суеверий, убеждён автор статьи, американский журналист Эрик Марголис.

Со времён средневековой охоты на ведьм человечество не сталкивалось с таким «идиотизмом, легковерием и абсурдным поведением», как в ситуации с делом о российском вмешательстве, пишет на страницах Contra Magazin американский журналист Эрик Марголис. Сама идея, что глава Белого дома Дональд Трамп — российский агент, донельзя абсурдна, как и подозрения, что Москва повлияла на американские выборы, убеждён автор статьи. Это как раз США вмешиваются в выборы по всему миру, а не русские, у которых просто нет на это денег.

После того как выяснилось, что никакого сговора между Трампом и Кремлём не было, «нам американцам стоило было извиниться перед Владимиром Путиным за всю клевету в его адрес», советует Марголис. Жалко, что он не может засудить «легионы лжецов и пропагандистов», которые поставили обе страны на грань новой войны.

При этом те люди, которые поверили их лжи, должны срочно переосмыслить свои взгляды на жизнь. Но они были просто глупцами. Другое дело — сами пропагандисты. К тому же во всей истории о российским вмешательством чувствуется почерк демократа Хиллари Клинтон. «Правду говорят, что фурия в аду ничто в сравнении с брошенной женщиной», — пишет Марголис.

Иронично то, что пока все искали несуществующего кукловода в Кремле, настоящий сидел в Овальном кабинете Белого дома, продолжает издание. Речь идёт о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Вместе с Трампом они признали «самое вопиющее нарушение международного права», аннексию Израилем Голанских высот в 1973 году. Этот «акт узурпации» был настолько чудовищным, что его осудили все 14 стран в Совбезе ООН. Даже Канада, которая обычно проявляет трусость, проголосовала против США, напоминает Марголис.

Теперь Голанские высоты могут стать стартовой площадкой для дальнейшей экспансии Израиля в Ливии и Сирии, предостерегает автор. При этом Вашингтон продолжает ужесточать санкции в отношении России за освобождение полуострова Крым, который принадлежал ей больше 300 лет. «Получается, Израиль может остаться в Голанах, но Россия должна уйти из Крыма. Ущербная политическая логика», — заключает Марголис.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео назвал Трампа посланцем Бога и современным эквивалентом библейской королевы Эсфирь. По его словам, он призван спасти Израиль от «злых персов». При этом приблизительно четверть американцев верят в эту безумную чушь. Особенно те, кто проживает в так называемом Библейском поясе США (регион в Соединённых Штатах Америки, в котором одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм. — ИноТВ). Для них Трамп — это «доблестный христианин — крестоносец».

«Похоже, мы живём во времена абсурда и средневековых суеверий, — заключает Марголис. — Не удивительно, что многие государства по всему миру нас боятся. Слишком часто мы походим на воинственных саентологов с ядерным оружием. К счастью, по другую сторону есть трезво мыслящий, спокойный и сдержанный Владимир Путин».