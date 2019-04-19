Fox News о докладе Мюллера: два года «российской истерии» остались позади

После окончательной публикации доклада Роберта Мюллера об отсутствии сговора Трампа с Россией два года беспрестанной «российской истерии», наконец, подошли к концу, передаёт Fox News. Однако, как отмечает ведущий канала Такер Карлсон, американские СМИ вложили в ложь о «сговоре с Кремлём» столько времени и сил, что после ознакомления с докладом они только и могли, что «фыркать и брызгать слюной».
Итак, спустя два долгих года трудно поверить в то, что всё это произошло на самом деле. Оглядываясь назад, можно сказать, что это были два года беспрестанной, непрерывной истерии о России. Безостановочный поток из панических и суеверных заявлений из-за незримого славянского вмешательства — и всё это из уст, как нам говорили, самых рассудительных членов нашего общества.
Все эти два года наша столица была больше похожа на огромную студию CNN — нерукотворный памятник невежеству и нечистоплотности, где всё внимание доставалось самым крикливым и тупым. Мы пережили два года, полных криков, угроз, злостной клеветы, попыток установить слежку, проверок на верность и диких обвинений в предательстве и шпионаже из уст госслужащих. Честным людям было страшно даже на ужин сходить. Страшно посылать сообщения или разговаривать по телефону.
Все эти два года мы жили в условиях вездесущего культа личности. Наши лидеры поклонялись 74-летнему федеральному прокурору, который почти никогда не выступал на публике. «Только он один достоин», — говорили они нам. Только они могли истолковать его волю. Всё это выглядело дико. Вернее, это выглядело слабоумием, хотя никто не осмеливался об этом сказать — из страха.
Всё это теперь больше похоже на сон — а в итоге это именно он и был. Всё это оказалось выдумкой. Никто не сговаривался с Владимиром Путиным. Никто не менял общее число голосов, не проводил секретные встречи в Праге и не снимал видео с «золотым дождём» — что бы это ни значило. Никакого российского сговора не было. Ни Джулиан Ассанж, ни Роджер Стоун, ни кто бы то ни было ещё не лишали Хиллари Клинтон её законного места. Хиллари проиграла выборы, потому что она оказалась заносчивой занудой, которая ничего не могла предложить своим избирателям.
В конечном счёте, Роберт Мюллер доказал именно это. Но ведущие каналов не смогли переварить эту новость. Она слишком сильно противоречит тому, что они так долго сулили своей аудитории. Они слишком много поставили на эту ложь. Когда сегодня утром доклад оказался в конгрессе, они только и могли, что фыркать и брызгать слюной. Они не могли смириться с его содержанием. «Но ведь Роберт Мюллер не снял вину с президента Трампа!» — восклицали они.
Да, хорошо. Это правда, но только с точки зрения богословия. Роберт Мюллер не может отпускать грехи — это дело Бога. Однако с любых других точек зрения доклад Мюллера снимает с него вину. Если десятки федеральных прокуроров провели два года, пытаясь обвинить тебя в каком-то преступлении и ничего не нашли, это означает, что нет никаких улик, говорящих о том, что ты что-то совершил. Но мы наблюдаем здесь именно это. Вы можете не любить Дональда Трампа, но именно это мы и узнали из доклада Мюллера. Нужно быть безмозглым политическим фанатиком, чтобы отрицать это.
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