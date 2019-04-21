Макфол: доклад Мюллера — это только начало борьбы с «российским вмешательством»

В ходе своего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда сумели выяснить «потрясающие детали о российском вмешательстве», однако это только первый шаг, пишет в своей статье для The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол. Тем не менее, по мнению посла, США необходимо пойти ещё дальше и провести комплексный анализ действий американских властей во время «вмешательства» и на его основании внедрить различные новшества, чтобы помешать Москве в будущем.

В 2016 году президент России Владимир Путин «организовал комплексную атаку» на американский суверенитет, попытавшись изменить ход президентских выборов в США. В связи с этим следует отдать должное спецпрокурору Роберту Мюллеру и его команде, которая выяснила потрясающие детали о «российском вмешательстве», пишет в своей статье для The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол.



Однако, по мнению Макфола, доклад Мюллера не следует путать с комиссией, собранной после терактов 11 сентября. В отличие от этой комиссии перед командой Мюллера стояла конкретная задача, и её не наделяли особым мандатом. Мюллер не анализировал все аспекты «российской кампании по вмешательству», которая включала в себя далеко не только действия в соцсетях и хакерские операции.



Следователи не занимались оценкой реакции администрации Обамы, социальных сетей и СМИ на «российское вмешательство». Кроме того, им не надо было оценивать уместность ряда взаимодействий между членами предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками. «Что более важно, они не предложили никаких политических решений для предотвращения будущих атак. Доклад Мюллера — это важный первый шаг, но это только первый шаг», — считает посол.



В первом томе доклада Мюллера основное внимание уделено операциям Агентства интернет-исследований и ГРУ. В документе в потрясающих деталях описываются методы «влияния» на предпочтения американского электората и на его политические взгляды, прежде всего, в социальных сетях. Что же касается ГРУ, то оно, по мнению Макфола» «украло» частную собственность у Национального комитета Демократической партии, а затем опубликовало эти данные в целях нанесения ущерба кандидату в президенты Хиллари Клинтон.



Тем не менее, продолжает дипломат, российское правительство и его «марионетки» вели и другую игру, которая частично упоминается в выкладках Мюллера. Речь, в частности, идёт о российских СМИ, которые пытались склонить американских избирателей в ту или иную сторону.



«При этом мы по-прежнему мало знаем об экономических связях между россиянами и американскими кандидатами и чиновниками их предвыборных штабов, имеющих отношение к кампании 2016 года. Доклады мюллеровского формата, посвящённые этим российским операциям, пойдут только на пользу национальным интересам США», — считает посол.



Кроме того, Америке необходимо провести подробное исследование вопроса о том, как политики и чиновники реагировали (или реагировали неэффективно) на эти «усилия России». Двухпартийная комиссия, сформированная по следам терактов 11 сентября, подробнейшим образом изучила меры, которые администрация Джорджа Буша предприняла для предотвращения атаки.



Однако такого же анализа действий администрации Барака Обамы и конгресса проведено не было. «Следовало ли ФБР быстрее связаться со пострадавшими от атаки штабами или соцсетями, которые использовались Агентством интернет-исследований? Следовало ли Белому дому с большей решимостью и чаще поднимать тему этих атак? В чём конгресс был прав, а где ошибся? Нам нужно учиться на старых ошибках, чтобы избежать их в будущем», — подчёркивает Макфол.



При этом действия социальных сетей и традиционных СМИ также необходимо внимательно изучить для того, чтобы ответить на вопрос о том, как Россия смогла с такой лёгкость «распространять фальшивую информацию» на этих платформах, а также почему «российские атаки» не привлекли большого внимания общественности в 2016 году.



Кроме того, США нужно оценить контакты между предвыборными штабами и иностранными правительствами с целью выработать правовые нормы для следующих выборов. «Мюллер пришёл к выводу, что эти контакты не были преступными, однако они, по моему мнению, были предосудительными. Такого не должно повториться», — уверен посол.



Кандидаты в президенты, как считает Макфол, не должны вступать в прямые контакты с иностранцами, чтобы добыть компромат на своих оппонентов. Они не должны подталкивать иностранные правительства к хищению собственности своих оппонентов и продвигать эти незаконные материалы. Кроме того, им не следует вести дела с иностранными партнёрами в том случае, если это грозит конфликтом интересов.



«Этот доклад, судя по всему, снимает с Трампа и его предвыборного штаба подозрения в сговоре с россиянами. Это означает, что президент и его помощники должны без стеснений признать и жёстко раскритиковать действия России в 2016 году. Администрация Трампа должна воспользоваться представившейся возможностью начать сотрудничать с конгрессом, СМИ и чиновниками, ответственными за проведение выборов с тем, чтобы защитить наши выборы от зловредного влияния из-за рубежа. Некоторые меры политического характера очевидны и готовы к внедрению. Другие вопросы, однако, потребуют более тщательного анализа и более креативных решений. Доклад Мюллера — это хорошее начало. Но это только начало», — заключает Майкл Макфол.