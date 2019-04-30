NPR: «лицо российского расследования» Род Розенстайн уходит в отставку

Замгенпрокурора США Род Розенстайн, который в своё время назначил Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года в Америке, объявил об уходе в отставку, пишет NPR. Как отмечается в статье, именно он, а не молчаливый Мюллер был публичным лицом завершившегося недавно российского расследования.
Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, «лицо российского расследования», заявил об уходе со своего поста, пишет NPR. Как напоминает издание, именно он в своё время назначил экс-директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в Америке.
Розенстайн уже передал письмо Трампу, в котором говорится, что его отставка вступит в силу 11 мая. Произойдёт это после того, как сенат, скорее всего, одобрит назначение Джеффри Розена на должность заместителя генпрокурора.
В своём письме Розенстайн отстаивает независимость Министерства юстиции США и использует ту же риторику, к которой прибегал в своих речах на протяжении последних лет. В частности, по его словам, он оказался в ситуации, когда нужно было принимать жёсткие вызовы, но, как полагает заместитель генпрокурора, он сделал правильные шаги.
«Мы исполняем закон без страха и пристрастности, поскольку в достоверных доказательствах нет предвзятости, а истина не определяется опросами общественного мнения», — отметил Розенстайн.
Между тем, как указывает NPR, с дальнейшей судьбой заместителя генпрокурора всё стало ясно после того, как издание The New York Times опубликовало скандальную историю о том, что Розенстайн вёл переговоры о возможной скрытой записи президента США Дональда Трампа, а также о его потенциальном отстранении с поста главы государства.
После появления этой истории заместитель генпрокурора заявил, что никогда не давал добро на подобную деятельность. Тем не менее он оказался в крайне непростой ситуации, и все ждали его увольнения. Однако вместо этого Трамп оставил Розенстайна на его посту, при этом дважды проигнорировав его кандидатуру при назначении нового генпрокурора США.
Как напоминает NPR, именно Розенстайн, а не молчаливый и редко появлявшийся на людях Мюллер был публичным лицом российского расследования. Так, например, именно Розенстайн, а не Мюллер объявил о предъявлении обвинений сотрудникам российской разведки, подозреваемым в крупных кибератаках 2016 года.
Спецпрокурор Роберт Мюллер недавно завершил свою работу, по итогам которой обвинения в сговоре с российским правительством не были никому предъявлены.
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