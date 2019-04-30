NPR: «лицо российского расследования» Род Розенстайн уходит в отставку

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, «лицо российского расследования», заявил об уходе со своего поста, пишет NPR. Как напоминает издание, именно он в своё время назначил экс-директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в Америке.

Розенстайн уже передал письмо Трампу, в котором говорится, что его отставка вступит в силу 11 мая. Произойдёт это после того, как сенат, скорее всего, одобрит назначение Джеффри Розена на должность заместителя генпрокурора.

В своём письме Розенстайн отстаивает независимость Министерства юстиции США и использует ту же риторику, к которой прибегал в своих речах на протяжении последних лет. В частности, по его словам, он оказался в ситуации, когда нужно было принимать жёсткие вызовы, но, как полагает заместитель генпрокурора, он сделал правильные шаги.

«Мы исполняем закон без страха и пристрастности, поскольку в достоверных доказательствах нет предвзятости, а истина не определяется опросами общественного мнения», — отметил Розенстайн.

Между тем, как указывает NPR, с дальнейшей судьбой заместителя генпрокурора всё стало ясно после того, как издание The New York Times опубликовало скандальную историю о том, что Розенстайн вёл переговоры о возможной скрытой записи президента США Дональда Трампа, а также о его потенциальном отстранении с поста главы государства.

После появления этой истории заместитель генпрокурора заявил, что никогда не давал добро на подобную деятельность. Тем не менее он оказался в крайне непростой ситуации, и все ждали его увольнения. Однако вместо этого Трамп оставил Розенстайна на его посту, при этом дважды проигнорировав его кандидатуру при назначении нового генпрокурора США.

Как напоминает NPR, именно Розенстайн, а не молчаливый и редко появлявшийся на людях Мюллер был публичным лицом российского расследования. Так, например, именно Розенстайн, а не Мюллер объявил о предъявлении обвинений сотрудникам российской разведки, подозреваемым в крупных кибератаках 2016 года.

Спецпрокурор Роберт Мюллер недавно завершил свою работу, по итогам которой обвинения в сговоре с российским правительством не были никому предъявлены.