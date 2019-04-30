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NPR: «лицо российского расследования» Род Розенстайн уходит в отставку

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Замгенпрокурора США Род Розенстайн, который в своё время назначил Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года в Америке, объявил об уходе в отставку, пишет NPR. Как отмечается в статье, именно он, а не молчаливый Мюллер был публичным лицом завершившегося недавно российского расследования.
NPR: «лицо российского расследования» Род Розенстайн уходит в отставку
Reuters
Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, «лицо российского расследования», заявил об уходе со своего поста, пишет NPR. Как напоминает издание, именно он в своё время назначил экс-директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в Америке.
 
Розенстайн уже передал письмо Трампу, в котором говорится, что его отставка вступит в силу 11 мая. Произойдёт это после того, как сенат, скорее всего, одобрит назначение Джеффри Розена на должность заместителя генпрокурора.
 
В своём письме Розенстайн отстаивает независимость Министерства юстиции США и использует ту же риторику, к которой прибегал в своих речах на протяжении последних лет. В частности, по его словам, он оказался в ситуации, когда нужно было принимать жёсткие вызовы, но, как полагает заместитель генпрокурора, он сделал правильные шаги.
 
«Мы исполняем закон без страха и пристрастности, поскольку в достоверных доказательствах нет предвзятости, а истина не определяется опросами общественного мнения», — отметил Розенстайн.
 
Между тем, как указывает NPR, с дальнейшей судьбой заместителя генпрокурора всё стало ясно после того, как издание The New York Times опубликовало скандальную историю о том, что Розенстайн вёл переговоры о возможной скрытой записи президента США Дональда Трампа, а также о его потенциальном отстранении с поста главы государства.
 
После появления этой истории заместитель генпрокурора заявил, что никогда не давал добро на подобную деятельность. Тем не менее он оказался в крайне непростой ситуации, и все ждали его увольнения. Однако вместо этого Трамп оставил Розенстайна на его посту, при этом дважды проигнорировав его кандидатуру при назначении нового генпрокурора США.  
 
Как напоминает NPR, именно Розенстайн, а не молчаливый и редко появлявшийся на людях Мюллер был публичным лицом российского расследования. Так, например, именно Розенстайн, а не Мюллер объявил о предъявлении обвинений сотрудникам российской разведки, подозреваемым в крупных кибератаках 2016 года.
 
Спецпрокурор Роберт Мюллер недавно завершил свою работу, по итогам которой обвинения в сговоре с российским правительством не были никому предъявлены.  
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NPR США Северная Америка
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