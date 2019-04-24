Кушнер: расследования «российского вмешательства» навредили США сильнее, чем само вмешательство

«Российское вмешательство» в выборы 2016 года нанесли Соединённым Штатам гораздо меньше вреда, чем последующие расследования, отметил зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на форуме, организованном журналом Time. Кушнер заявил, что всегда считал слухи о сговоре его тестя с Россией абсурдными.

Первое, о чём я хочу вас спросить… Вы много раз фигурируете в 400-страничном докладе Мюллера. Приведу пару примеров. Во-первых, в июне 2016 года вы присутствовали на легендарной встрече с российским адвокатом в Trump Tower. В декабре 2016 года, после выборов, вы встречались с российским банкиром. Во время переходного периода вы также встречались с послом России Кисляком и обсуждали с ним создание канала для общения с Москвой. Кроме того, от своего друга Рика Гёрсона вы получили план по примирению США и России, который вы впоследствии передали госсекретарю Тиллерсону и Стиву Бэннону.



Главный вопрос здесь таков: на протяжении всего этого вас беспокоило, что вы таким образом создаёте впечатление, что Россия пытается управлять людьми в избирательном штабе Трампа? Оглядываясь назад, считаете ли вы, что с вашей стороны было немного наивно соглашаться на некоторые из этих встреч, особенно в переходный период?



ДЖАРЕД КУШНЕР, старший советник президента США: Прежде всего, спасибо, что пригласили меня сегодня. И спасибо за то, что начали с невинных вопросов.



(Смех.) Я репортёр, это моя работа.



ДЖАРЕД КУШНЕР: Всё нормально. Когда зашла речь о «сговоре» с Россией, я был первым, кто сказал: «Я с радостью поучаствую в любых расследованиях». Откровенно говоря, я считал, что всё это какой-то абсурд.



Наша (предвыборная. — ИноТВ) кампания была очень нетрадиционной, приходило много посторонних людей. Вначале мы даже не могли добиться, чтобы много людей в Вашингтоне начало с нами сотрудничать. Обычно в политике вы имеете дело с людьми, которые известны разнообразным организациям, а нас практически никто не знал. Во время избирательной кампании мы уделяли основное внимание кандидату, его идеям. Мы создали очень предприимчивый избирательный штаб и попутно приняли много очень хороших решений, благодаря которым смогли добиться успеха.



По-моему, на данный момент я прошёл три собеседования в палате представителей, примерно девять часов я общался со спецпрокурором. И если вы ознакомитесь с моим июльским заявлением… Я опубликовал заявление, примерно на 12 страницах, в котором всё это разъяснил. Думаю, теперь доказано, что всё, сказанное мной, правда. А ведь это очень, очень тщательно проверяло следствие.



И, возвращаясь ко всему этому, многое из этого мы оцениваем ретроспективно… (Сенатор США. — ИноТВ) Линдси Грэм сказал мне, что я написал лучшее текстовое сообщение в истории текстовых сообщений, когда я был на этой безумной встрече в Trump Tower. Я тогда написал, по сути, следующее: «Заберите меня отсюда».



Но, опять-таки, это была такая встреча, что, если бы о ней не заговорили или если бы она не состоялась, я бы больше ни разу о ней не подумал. Но теперь СМИ потратили столько времени на её обсуждение… Откровенно говоря, всё это просто отвлекает внимание страны.



Если посмотреть на то, что делала Россия: покупала какую-то агитацию в Facebook и пыталась сеять разногласия, — это ужасно. Но, думаю, расследования и все эти догадки последних двух лет гораздо сильнее сказались на нашей демократии, чем пара агиток в Facebook. Кажется, сообщается, что они потратили около 160 тысяч долларов… Я во время избирательной кампании каждые три часа тратил в Facebook 160 тысяч долларов! Если посмотреть на масштабы их действий и достижений, думаю, последующие расследования нанесли нашей стране гораздо больше вреда.



Дата выхода в эфир 23 апреля 2019 года.