Пол Крейг Робертс: «рашагейт» позволил его организаторам достичь всех своих целей

Несмотря на то что в результате расследования «российского дела» в США доказательств «сговора» Трампа с Москвой обнаружено не было, сам «рашагейт» выполнил все задачи, которые должен был выполнить, считает журналист Пол Крейг Робертс. Как пишет Робертс на своём сайте, скандал не только не дал Трампу наладить отношения с Россией и полноценно приступить к выполнению своей предвыборной программы, но и помог скрыть преступления администрации Барака Обамы.

Несмотря на то что «теория заговора» о сговоре между президентом США Дональдом Трампом и Москвой с целью повлиять на исход американских президентских выборов 2016 года по итогам расследования Минюста США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера так и не подтвердилась, «рашагейт» всё же достиг всех трёх главных целей, поставленных его организаторами, пишет на своём сайте американский журналист Пол Крейг Робертс.

Как поясняет Робертс, во-первых, в результате скандала им удалось не дать Трампу «поставить под угрозу огромные бюджеты и влияние ВПК и силовиков посредством нормализации отношений с Россией». По мнению журналиста, после начала «рашагейта» Трамп не только был вынужден идти уже устоявшимся курсом на враждебные отношения с Россией, но и в итоге — в результате манипуляций неоконсерваторов — ухудшил эти отношения ещё сильнее, предприняв «вопиюще незаконную» попытку свергнуть правительство Венесуэлы. Кроме того, благодаря скандалу любые контакты с Россией в американских умах будут восприниматься как нечто преступное, полагает автор.

Во-вторых, продолжает Робертс, по мнению некоторых журналистов, скандал послужил для того, чтобы отвлечь внимание публики от преступлений американских правительственных чиновников, которые вмешались в выборы 2016 года на стороне соперницы Трампа Хиллари Клинтон. Сюда относятся шаги ЦРУ, ФБР и Минюста времён Барака Обамы — включая получение ФБР ордеров на слежку за соратниками Трампа в политических целях в преддверии выборов, отмечает Робертс.

Наконец, в-третьих, «рашагейт» отвлёк Трампа от выполнения своей программы после победы на выборах, убеждён журналист. По мысли Робертса, итоговый доклад Мюллера был специально составлен таким образом, чтобы Трамп не получил полного оправдания в плане обвинений в его адрес в препятствовании правосудию, а значит скандал будет продолжаться и дальше — несмотря на то что доказательств ни по этому преступлению, ни по так называемому сговору Мюллеру обнаружить не удалось.

Это, впрочем, не единственный пример «нечестности» Мюллера в докладе, подчёркивает автор. Несмотря на то что доклад всё же положил конец теории заговора о сотрудничестве Трампа с Россией, о вмешательстве Москвы в выборы в документе говорится как об уже доказанном факте, хотя никаких доказательств такого вмешательства на самом деле нет, пишет он. Мюллер будто бы считает вмешательство уже доказанным лишь потому, что о нём постоянно говорят американские журналисты, иронизирует автор.