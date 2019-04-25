Обозреватель Hill: «рашагейт» показал, как сильно американские СМИ оторваны от реальности

Тот факт, что ряд американских СМИ по-прежнему говорит о наличии сговора между Дональдом Трампом и Россией, доказывает, что эти медиа крайне оторваны от реальности, пишет обозреватель The Hill Энтони Шаффер. Отсутствие доказательств сговора в докладе спецпрокурора Мюллера не пошатнуло их приверженности клевете. Как отмечает Шаффер, из-за этого многие американцы потеряли доверие к СМИ.

Раньше «рашагейт» был теорией заговора, угрожавшей подточить институт президентства, но теперь он стал лишь поводом для хорошей шутки, пишет обозреватель Энтони Шаффер в своей статье для издания The Hill.

Как пишет Шаффер, раньше он с замиранием сердца следил за новыми «сенсациями» в прессе, повествовавшими о последних поворотах в «российском деле». Однако, с тех пор как вышел доклад спецпрокурора Мюллера, каждая новая подобная история лишь добавляет недоумения по отношению к клеветникам, которые более двух лет морочили голову американцам, а также делает администрацию Барака Обамы всё более похожей на персонажей «Кейстоунских копов», учитывая, что она, скорее всего, знала всё о «российском вмешательстве», но ничего не предприняла, чтобы его остановить.

Шаффер отмечает, что наиболее вопиющим случаем является история с Джоном Бреннаном, занимавшим пост директора ЦРУ при Обаме. Бреннан чуть ли не активнее всех продвигал идею сговора Трампа с Россией, благодаря чему стал постоянным экспертом на MSNBC, набрал более 600 тыс. подписчиков в Twitter и получал похвалу от своих приятелей в истеблишменте. Когда же выяснилось, что сговора не было, Бреннан отреагировал так, словно ничего не произошло.

Сам факт того, что MSNBC продолжает давать Бреннану платформу, после того как он пытался навязать американским гражданам теорию заговора, уже плох, пишет Шаффер: но ещё хуже то, что канал никак не оштрафовал его за слова о «большом» количестве информации о сговоре, содержащемся в докладе, где чёрным по белому было написано, что расследование «не установило, что члены кампании Трампа сотрудничали с российским правительством».

Также автор статьи приводит в пример эксперта CNN Джеймса Клеппера, который был при Обаме директором Национальной разведки: по его мнению, заключение доклада об отсутствии «активного сговора» означает, что имел место «пассивный сговор».

Впрочем, от этих людей вряд ли стоило ждать другого, отмечает Шаффер: неспособность найти какие-либо доказательства сговора не пошатнула их приверженности лжи. Зачем им сейчас идти на попятную — просто потому, что спецпрокурор навсегда развенчал их теорию?

При этом автор пишет, что если раньше он был бы возмущён тем, насколько СМИ далеки от правды, то теперь всё это вызывает у него только смех. Отрыв медиа от реальности забавляет: Шаффер подчёркивает, что на сегодняшний день 94% республиканцев и 79% независимых потеряли доверие к СМИ.