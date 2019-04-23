Foreign Policy: Москва всегда пыталась добиться политического хаоса в Вашингтоне

Американские разведчики считают, что Москва всегда хотела добиться политического хаоса в Вашингтоне, и это видно после публикации доклада Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Как пишет Foreign Policy, эксперты считают, что подробности, приведённые в докладе Мюллера, могут многое рассказать о том, как Москва планирует действовать во время следующей предвыборной гонки в США в 2020 году.

Публикация доклада Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года только раздула пламя дебатов, разгоревшихся вокруг будущего Дональда Трампа. Как пишет Foreign Policy, бывшие чиновники американской разведки и специалисты по России заявляют, что такой политический хаос — это именно то, чего Москва долгое время добивалась.

По словам экспертов по России, количество касающихся деятельности России подробностей, приведённых в докладе Мюллера, может многое рассказать о том, как Москва планирует действовать — и на что чиновникам американской контрразведки стоит обратить внимание — во время следующей предвыборной гонки, которая начнётся в 2020 году.

«Не стоит заблуждаться: они с нами воюют. Хотим мы этого, признаём мы это или нет», — рассказал изданию Дэниэл Хоффман, который был главой резидентуры ЦРУ в Москве при администрации Обамы.

Как сообщили бывшие высокопоставленные чиновники американской разведки в своих интервью Foreign Policy, больше всего их удивила агрессивность действий Москвы в преддверии президентских выборов 2016 года, когда Россия задействовала свои любимые инструменты: дезинформацию, пропаганду и утечку важных материалов. Кроме того, по словам Хоффмана, Россия хотела, чтобы эту её операцию раскрыли, поскольку понимала, какую реакцию она может вызвать. Это является свидетельством того, что политическая борьба вокруг доклада Мюллера доказывает, что тактика Кремля всё ещё работает.

«Я думаю, что последствия окажутся гораздо более губительными. Это позволит России обострить противоречия. Её стратегия заключалась в том, чтобы настроить нас друг против друга. И поняв, насколько хорошо её стратегия работала до сих пор, Москва захочет и дальше её применять», — добавил Хоффман.

В докладе Мюллера были зафиксированы многочисленные контакты между людьми с орбиты Трампа и связанными с Кремлём россиянами. Мюллер пришел к выводу, что, хотя у России и предвыборного штаба Трампа была одна и та же цель, нет никаких веских доказательств того, что кто-либо из предвыборного штаба Трампа координировал свои действия с российским правительством.

В докладе также говорится, что следствию не всегда удавалось выстроить полную картину произошедшего. Некоторые свидетели воспользовались пятой поправкой, чтобы избежать возможного самоуличения, некоторые давали ложные или неполные показания, а другие успели удалить важные сообщения и письма или использовали зашифрованные приложения, которые автоматически удаляют контент.

В докладе говорится, что он является «точным и полным настолько, насколько это возможно». Однако в нём содержится оговорка, что информация, которую следствию не удалось найти, может «дополнительно пролить свет или выставить в новом свете некоторые из событий, описанных в докладе».

«Тот факт, что установленная законом планка не была достигнута, не значит, что не произошло ничего противозаконного. Мы всегда говорили, что там было слишком много дыма, чтобы не быть огню», — отметил бывший глава резидентуры ЦРУ в Москве Стивен Холл.