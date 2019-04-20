CNN: Бутиной грозит полтора года тюрьмы за «тайные каналы связи» между Москвой и Вашингтоном

Вопреки всем ожиданиям, прокуратура США рекомендовала приговорить россиянку Марию Бутину к полутора годам лишения свободы по делу о её деятельности в качестве иностранного агента, пишет CNN. Как отмечает канал, сторона обвинения считает, что хотя Бутина не является кадровым агентом разведки, она в интересах России пыталась втереться в доверие к республиканским организациям с целью нанести ущерб национальной безопасности США.

Вопреки ожиданиям, прокуратура США запросила для Марии Бутиной полтора года лишения свободы по делу о её предполагаемой деятельности в качестве иностранного агента с целью навредить США, пишет CNN.

«Деятельность, обсуждаемая в рамках этого дела, входит в состав более широкого плана России по добыче информации, установлению отношений и созданию каналов связи, которые могут быть использованы в интересах Российской Федерации», — говорится в предприговорной докладной записке прокуроров.

По их словам, Бутина была не обычным шпионом или «кадровым офицером разведки», однако она действовала в интересах России в ущерб национальной безопасности США. Сторона обвинения называет её «агентом доступа» — человеком, который используется правительством для налаживания тайных каналов связи через республиканские организации.

«Если бы она преуспела, то это могло бы нанести ущерб политическим процессам, внутренним правительственным операциям и внешнеполитическим интересам США», — считают прокуроры.

Тем не менее сторона обвинения отметила, что Бутина «не слишком ладила» с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. Что же касается россиянки, то в её ходатайстве федеральному судье она попросила освободить её из-под стражи и отправить в Россию, учитывая, что с момента ареста она провела в тюрьме уже 9 месяцев.

В судебных документах адвокаты Бутиной охарактеризовали её как честную студентку, которая просто поддерживала связь с могущественными покровителями на родине. Кроме того, сторона защиты напомнила, что их клиент сотрудничал со следствием.

«Мария Бутина — любящая дочь, искренняя мечтательница и гражданская активистка, полная сострадания, — заявила её защита. — Почти год назад она с отличием окончила магистратуру в Американском университете; перед ней открылись широкие карьерные перспективы. Теперь же из-за её решения протянуть руку помощи и обсудить её дилетантскую дипломатию с российским чиновником весь её мир рухнул».

Бутина, которая на протяжении долгого времени отстаивала право на ношение оружия, признала, что она в интересах России и при поддержке бывшего главы Центробанка Александра Торшина пыталась втереться в доверие консервативным политическим группам.

В материалах делах говорится также о политическом агенте Поле Эриксоне, который предположительно состоял с Бутиной в близких отношениях и помог ей составить план действий в США. Ранее Эриксона обвинили в отмывании денег в Южной Дакоте, и Бутина сотрудничала со следствием по его делу.

Кроме того, наследник Рокфеллера Джордж О’Нил, который ранее проходил по делу как «американец №2», написал в поддержку россиянки письмо. В частности, О’Нил признал, что помог Бутиной получить магистерскую степень в Американском университете.

«Мария настрадалась за последние восемь месяцев, наблюдая за крахом своих чаяний из-за неподвластных ей политических обстоятельств. Я надеюсь, что вынося вердикт, суд посмотрит на эту милую и способную девушку и отпустит её, не наказав её ещё раз», — написал он.