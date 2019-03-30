CNN: сторона обвинения посоветовала суду депортировать Бутину в Россию

Популярное
-
CNN: «сколько понадобится» — Россия вступила в словесное противостояние с США из-за Венесуэлы CNN
-
Эксперт: Россию признали невиновной в победе Трампа — но санкции с неё всё равно не снимут Das Erste
-
Haaretz: Дамаск предложил Вашингтону поделиться с Израилем собственной землёй Haaretz
-
Польский журналист: имперское мышление давит на отношение России к внешнему миру Gazeta Wyborcza
-
Порошенко: мой главный оппонент на предстоящих выборах — Владимир Путин ГОРДОН
-
Fox News: окончание расследования Мюллера должно стать «часом расплаты» для лживых СМИ Fox News
-
El Periódico: «это как в «Звёздных войнах» — США пытаются экономически задушить Мадуро El Periódico
-
Уважение к Путину и интерес к культуре: Krytyka Polityczna о новом взгляде немцев, поляков и украинцев на Россию Krytyka Polityczna
INFOX.SG
-
Месси: распускать про меня слухи — уже обычное дело
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался об информации, согласно которой он симулировал травму паха, чтобы пропустить контрольный матч национальной команды с Марокко.
-
Представитель России при ЕС оценил ситуацию вокруг брексита
Представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с выходом Великобритании из Европейского союза.
-
СМИ: Влашич вернётся из ЦСКА в «Эвертон» по окончании сезона
Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич по окончании сезона вернётся в английский «Эвертон», которому он принадлежит.
-
Eurostar приостановила движение поездов в Лондоне из-за нарушителя
Железнодорожная компания Eurostar приостановила движение всех поездов, следующих в Лондон и из него. По данным перевозчика, причиной инцидента стал вышедший на пути нарушитель.
-
Красный Крест анонсировал поставку гумпомощи в Венесуэлу
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) анонсировало поставку медицинской помощи в Венесуэлу. С соответствующим заявлением выступил глава организации Франческо Рокка.
-
СМИ: Трамп решил приостановить поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора
Президент США Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору.
-
«Салават Юлаев» отправил официальный запрос в КХЛ по поводу гола «Авангарда» в ОТ
Уфимский «Салават Юлаев» отправил официальный запрос в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по поводу шайбы нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции.
-
Россия и Куба договорились о сотрудничестве в управлении финансами
Представители России и Кубы подписали меморандум о взаимопонимании, призванный укрепить сотрудничество между странами в области управления государственными финансами.
-
Силкин назвал причины лидерства «Зенита» в РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему питерский «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.
-
Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал выход своей команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Петербурге
Один человек погиб и четверо получили травмы в результате аварии на Невском проспекте в Петербурге.
-
Новак назвал возможную сумму вложений в развитие электросетевой инфраструктуры в России
Министр энергетики России Александр Новак рассказал, сколько денег правительство страны планирует выделить к 2024 году на развитие электросетевой инфраструктуры.
-
Нурмагомедов поблагодарил своих фанатов за поддержку
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к своим болельщикам в социальной сети Instagram.
-
Министр нефти Ирана посетит Москву 1 апреля
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане посетит Москву 1 апреля и намерен провести переговоры с главой Минэнерго России Александром Новаком.
-
Силкин: «Зенит» после «Краснодара» в Лиге Европы не смотрелся
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что ему нравится футбол в исполнении «Краснодара», и предположил, как на команде скажется вылет из Лиги Европы.
-
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка
Американский суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за пранки с ложными звонками в полицию. Один из таких розыгрышей привёл к смерти человека.
-
Силкин сравнил Ахметова с Головиным
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высоко оценил игру Ильзата Ахметова в текущем сезоне и назвал его перспективным футболистом для сборной России.
-
Месси признался, что скучает по Роналду в чемпионате Испании по футболу
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что ему не хватает в испанской Примере соперничества с бывшим форвардом мадридского «Реала» португальцем Криштиану Роналду, который ныне выступает за туринский «Ювентус».
-
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
-
В КХЛ объяснили, почему была засчитана шайба «Авангарда» в ворота «Салавата Юлаева» в ОТ
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) объяснили, почему была засчитана шайба нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова в ворота уфимского «Салавата Юлаева» в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции.
-
Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата
Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата.
-
Силкин: Кононову нужна «свежая кровь» и «голодные» игроки
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре «Спартака» и отметил, что Олегу Кононову необходимо время, чтобы построить новую команду.
-
Силкин о матче «Динамо» — «Локомотив»: Хохлов ничем не удивит Сёмина
Известный тренер Сергей Силкин сделал прогноз на московское дерби «Динамо» — «Локомотив», которое состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Участник смертельного ДТП на Можайском шоссе доставлен в Москву
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, который стал участником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве, доставлен из Грозного в столицу.
-
«Лейкерс» переиграл «Шарлотт» в НБА, Джеймс набрал 27 очков
«Лос-Анджелес Лейкерс» взял верх над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
-
Тарасенко вышел на пятое место по заброшенным шайбам в истории «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории клуба по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ
Около 200 домов остались без электроснабжения в самопровозглашённой Луганской народной республике из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
-
Федерер вышел в финал турнира ATP в Майами
Швейцарец Роджер Федерер переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters 1000 в американском Майами.
-
Власти венесуэльского штата усилили полицейские патрули из-за проблем с электроснабжением
Губернатор венесуэльского штата Миранда Гектор Родригез Кастро заявил, что власти приняли решение усилить полицейские патрули из-за проблем с электроснабжением в регионе.
-
«Голден Стэйт» в овертайме уступил «Миннесоте» в НБА, несмотря на 37 очков Карри
«Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
-
Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае
По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в китайской провинции Шаньдун.
-
Два очка Бучневича и 44 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» победить «Сент-Луис» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Названы самые стабильные сферы для работы в России
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда Минтруда России.
-
Трамп оценил работу Науэрт в Госдепе
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter оценил работу Хезер Науэрт на посту официального представителя Государственного департамента.
-
В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет
В Индийской организации космических исследований (ISRO) заявили, что у жителей страны появится возможность наблюдать за запуском ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
-
WSJ: ФБР запустило программу обучения сотрудников по борьбе с киберпреступностью
Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов (ФБР) запустило программу, в рамках которой сотрудники ведомства, как предполагается, будут изучать методы борьбы с киберпреступниками, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
-
В ЛНР сообщили о 10 случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что представители Вооружённых сил Украины в течение суток 10 раз обстреляли территорию ЛНР.
-
Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219
Россиянин Андрей Корешков одержал победу над американцем Майклом Джаспером на турнире Bellator 219 в калифорнийском городе Темекула.
-
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах. По словам женщины, в 2014 году политик якобы поцеловал её без согласия.
-
В Москве 30 марта ожидается до +10 °С
В Москве в субботу, 30 марта, ожидается до +10 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
-
Несколько станций Сокольнической линии Московского метро закроют до 5 апреля
Участок Сокольнической линии столичного метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» будет закрыт для пассажиров с 30 марта по 5 апреля.
-
Южная Корея выдала США обвиняемого в кражах средств со счетов американцев украинца
Министерство юстиции Соединённых Штатов сообщило, что Южная Корея выдала Вашингтону гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на общую сумму не менее $2,8 млрд.
-
В посольстве Украины в США заявили о признании Луизианой голодомора геноцидом
Посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Facebook сообщило, что американский штат Луизиана признал голодомор геноцидом украинского народа.
-
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону в ироничной форме рассказал о своей новой «диете».
-
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
-
Кадыров пообещал оказать помощь пострадавшему в ДТП на Можайском шоссе мужчине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram пообещал оказать помощь водителю «Нивы» Роману Роменкову, пострадавшему в результате ДТП на Можайском шоссе, предполагаемым виновником которого является водитель Mercedes Gelаndewagen Муслим Джамбеков.
-
Умер бывший главред журнала «Коммерсантъ Власть» Ковальский
Максим Ковальский, бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ Власть», скончался на 55-м году жизни.
-
Историк рассказал о девизе авиаконструктора Ильюшина
Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов в публикации для газеты «Известия» рассказал о девизе советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.
-
Пожарные спасли четырёх человек из горящей квартиры в Москве
Сотрудники экстренных служб спасли четырёх человек из квартиры на северо-востоке Москвы, где произошёл пожар, информирует ГУ МЧС России по столице.
-
El Nacional: в Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электричества
Значительная часть территории Боливарианской Республики вновь осталась без электричества. Отмечается, что отключение произошло в 21 штате страны, передаёт El Nacional.