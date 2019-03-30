CNN: сторона обвинения посоветовала суду депортировать Бутину в Россию

Минюст США официально призвал федерального судью отправить Марию Бутину на родину после вынесения ей приговора в конце апреля, сообщает CNN. По словам телеканала, в этом официальном обращении говорится, что россиянка, которую среди прочего обвиняют в работе «иностранным агентом», не будет посещать Америку в течение следующих десяти лет.

Сторона обвинения официально попросила федерального судью отправить Марию Бутину на родину после вынесения ей приговора. В документе Минюста США говорится, что россиянка соглашается не возвращаться в Америку в течение следующих десяти лет, передаёт CNN.

30-летняя Бутина была арестована американскими властями в июле прошлого года. По версии прокуратуры, она действовала в качестве «незаконного агента российского правительства» и пыталась «проникнуть» в политические группы Республиканской партии и Национальную стрелковую ассоциацию.

В декабре Бутина признала себя виновной по пункту обвинения о «преступном сговоре» и начала сотрудничать со следствием. Она находится под стражей уже более восьми месяцев с момента её ареста, отмечает телеканал.

По словам CNN, предложение вернуть Бутину в Россию не вызывает особого удивления. В её сделке с обвинением говорилось, что она, весьма вероятно, будет депортирована после приговора, вынесение которого запланировано на конец апреля.

Защитник Бутиной Роберт Дрисколл отметил, что окончательное решение зависит от судьи. «Но мы попытаемся убедиться, что всё находится на своём месте, чтобы она могла вернуться домой, как можно скорее после отбывания наказания», — подчеркнул юрист.