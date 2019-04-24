WE: «будете молить о прощении на коленях» — Трамп обрушился с критикой на американские СМИ

Дональд Трамп разразился серией твитов, в которых он жёстко раскритиковал американские медиа. В частности, глава Белого дома объявил The New York Times «врагом народа» и сообщил, что газете придётся просить у него прощения, «стоя на коленях», пишет The Washington Examiner.

Президент Дональд Трамп разразился серией сообщений в Twitter, в которых он поделился своим недовольством американскими СМИ, пишет The Washington Examiner.

Одной из целей главы Белого дома стала The New York Times. Он назвал газету «врагом народа» и подчеркнул, что ей «придётся встать на колени и просить у него прощения». При этом Трамп ошибочно заявил, что издание уже приносило ему извинения в 2016 году за освещение предвыборной гонки.

I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 апреля 2019 г.

Затем глава государства обрушился на обозревателя The New York Times Пола Кругмана. Трамп обозвал экономиста «идиотом», обвинив его в написании «лживых и чрезвычайно некорректных» статей, но не пояснил, что именно вызывает его неодобрение. Кроме того, президент раскритиковал мейнстримные СМИ за то, что они игнорируют то, как успешно развивается американская экономика при его правлении, отмечает The Washington Examiner.

После этого Трамп принялся бранить ведущих телешоу MSNBC Morning Joe Джо Скарборо и Мику Бжезинскую, называя их «злыми», «тупыми», «больными» и «сумасшедшими». Президент завершил свою тираду насмешкой над ведущим CNN Крисом Куомо, которого он охарактеризовал «полным неудачником», подчёркивает издание.

И всё же Трамп удостоил похвалы одних представителей американских СМИ — Fox News. Именно этот кабельный новостной телеканал почти ежедневно транслирует подборку твитов президента, обращает внимание The Washington Examiner.