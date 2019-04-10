Американская журналистка: ругаете Трампа — не плачьте, когда он вам ответит

Если «элитные» СМИ в США не скрывают своей ненависти к президенту страны, почему же ему нельзя критиковать их в ответ? Таким вопросом задаётся бывший корреспондент CBS Лара Логан в интервью Fox News. По её словам, Трамп проявляет смелость и последовательность, бойкотируя ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома.

ДЖЕФФРИ ТУБИН, главный аналитик CNN по юридическим вопросам: Кирстен Нильсен (бывший министр внутренней безопасности США. — ИноТВ) — по-моему, прекрасный пример того, что происходит, когда вы берётесь работать на Дональда Трампа. Он великий убийца репутаций. Раньше эта женщина-бюрократ вызывала умеренное восхищение, а теперь до конца её дней — до конца её дней! — люди будут смотреть на неё и думать: «Эта женщина сажала детей в клетки»...



Может быть, потому что люди вроде вас, Джефф, лгали в СМИ!



С нами Лара Логан, бывший репортёр CBS и корреспондент 60 Minutes. Она вела репортажи со всего мира, честно освещая очень сложные темы. Рада вас видеть, Лара!



Что касается иммиграции, я освещала этот вопрос лет 20, все перемены, всю напряжённость на границе. Но теперь репортёры, по сути, сформировали собственную общественную организацию и стали её агитаторами. Невероятно!



ЛАРА ЛОГАН, бывший корреспондент CBS: Лора, есть несколько журналистских вопросов, которые я бы хотела озвучить, если бы освещала эту тему. Куда определяла задержанных детей предыдущая администрация? Тоже ведь сажала в тюрьму!



Откуда я знаю? Когда я была репортёром 60 Minutes, на меня вышел ЮНИСЕФ. Я встречалась с ними по поводу репортажа. Число детей, которых содержали под стражей при администрации Обамы, вызывало у них такое беспокойство, что они просили 60 Minutes сделать об этом сюжет.



То есть раньше такое уже бывало, но освещалось совсем по-другому. И каждый раз, когда в репортажах применяются неодинаковые стандарты, для меня как для журналиста это тревожный звоночек.



И о фундаментальных причинах этой проблемы СМИ тоже не говорят, Лара. Почему это происходит? Почему такой приток людей в страну? Откуда эти караваны?



ЛАРА ЛОГАН: Да.



Ничего из этого не изучают по-настоящему. Все сопереживают бедным семьям, и я это понимаю. Но это не… Сопереживание — это на самом деле не освещение. Это сопереживание, это совершенно другое.



Мне также интересно, Лара, что вы думаете о решении президента пропустить ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Уже третий год подряд! Что скажете? Вместо этого он проведёт митинг.



ЛАРА ЛОГАН: С чего бы президенту желать быть на ужине, если зал будет полон людьми, многие из которых недвусмысленно дали понять, что хотят его отстранения от должности? Что они не просто ненавидят его, они считают его непригодным… И они…



Здесь нет симметрии. Если прессе можно критиковать Дональда Трампа, почему же ему нельзя критиковать прессу? Так я на это смотрю. Речь идёт о первой поправке (к Конституции США. — ИноТВ), о правах каждого. Вот вы бы пошли на ужин с кучкой людей, которые ясно дали понять, что они ваши враги?



Нет.



ЛАРА ЛОГАН: С его стороны это было бы нелогично! Их подачу информации это не изменит. Я последние несколько лет тоже пропускаю этот ужин, потому что он стал политически ангажированным мероприятием. И от их поведения многим не по себе. Они уже не такие, как раньше. Журналистам и журналистским организациям этой страны необходимо подняться и вернуться к нашим основным принципам. И если они хотят критиковать президента — это часть наших журналистских обязанностей, нашего долга, — то пусть не плачут, когда он критикует их в ответ.



И здесь Дональд Трамп как руководитель очень последователен. Это очень смелый шаг. Он не беспокоится по поводу того, что пренебрегает «элитной» прессой. Не беспокоится.



Мне это очень нравится! Очень нравится, Лара! Я не была там много лет и даже не думаю возвращаться. Мы очень признательны вам за то, что поделились своим мнением на эту тему.



Дата выхода в эфир 08 апреля 2019 года.