N-TV: министр внутренней безопасности США Нильсен покидает свой пост

Министр внутренней безопасности США Кристьен Нильсен уходит в отставку, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Неизвестно, вызвано ли это её собственным решением, или Дональд Трамп её уволил. В СМИ высказывается версия, что американский президент недоволен работой Нильсен. Также вероятно, что лидер Белого дома проводит очередную реорганизацию своего правительственного аппарата.

«Трамп разочарован Нильсен? Министр внутренней безопасности США вынуждена уйти в отставку», — сообщает немецкий телеканал N-TV.

Президент США Дональд Трамп снова перестраивает свою правительственную команду и снимает с поста Кирстьен Нильсен. Об этом заявил сам лидер Белого дома. Причина отставки министра пока не называется. Неясно также, уволил ли её Трамп, или она уходит по собственному желанию. Президент поблагодарил Нильсен за работу и сообщил, что её пост теперь займёт нынешний глава таможенно-пограничной службы Кевин Макалинан.

Как отмечается в материале, уже на протяжении ряда месяцев ходили слухи о том, что Трамп недоволен работой Нильсен, в ведомстве которой находилась политика в приграничных регионах. По некоторым данным, республиканцы обвиняли её в том, что она не владеет ситуацией на южных американских границах с Мексикой. Трамп, важнейшим предвыборным обещанием которого было строительство стены, потерпел множество поражений в своей миграционной политике, отмечает N-TV.

Так, конгресс отказался предоставить ему требуемую сумму на строительство стены, из-за чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в стране, чтобы получить средства из других источников. Однако это спорный шаг с правовой точки зрения, подчёркивает немецкий телеканал.

В прошедшие месяцы возросло число людей, задержанных при нелегальном переходе через границу. По данным американских СМИ, Трамп возлагает вину за это на Нильсен. Новостной канал CBS News со ссылкой на правительственные источники сообщал о том, что отставка Нильсен — часть большой реорганизации в Министерстве внутренней безопасности, восходящей к советнику Трампа Стивену Миллеру. Как поясняет издание, Миллер относится к числу сторонников жёсткой миграционной политики и считается одним из разработчиков курса Трампа.

Нильсен заняла пост министра внутренней безопасности в декабре 2017 года после Джона Келли, перешедшего на должность главы аппарата Белого дома. Келли ушёл в отставку в начале года. Он и Нильсен состояли в доверительных отношениях, отмечает N-TV.

Как сообщается в статье, в заголовки Нильсен попала прошлым летом из-за разделения семей на границе с Мексикой. В соответствии с так называемой политикой нулевой толерантности по отношению к мигрантам, нелегально пересекающим границу, правительство США забрало у родителей более 2700 детей. Нильсен отстаивала эту меру как необходимую, потому что в миграционном законодательстве есть лазейки, сделать что-то с которыми может только конгресс. После шквала критики Трамп передумал и издал указ, положивший конец этой практике. С тех пор детей и родителей на границе не разделяют.

В четверг Белый дом внезапно отозвал назначение Рональда Витиелло на пост руководителя иммиграционной полиции в ведомстве ЦРУ. Это подразделение отвечает за задержание мигрантов, у которых нет документов. Своё решение Трамп аргументировал тем, что хочет взять более жёсткий курс в миграционной политике. При этом Нильсен поддерживала кандидатуру Витиелло, сообщает немецкий телеканал.

Во время второго президентского срока Трампа уже произошло много увольнений и выходов в отставку, подчёркивает N-TV.