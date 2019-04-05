DELFI: Нил Ушаков обжалует решение о его отставке с поста главы Рижской думы

Отставленный с поста председателя Рижской думы Нил Ушаков назвал соответствующее распоряжение министра незаконным и пообещал оспорить его в суде. Он также добавил, что на период разбирательств обязанности мэра Риги будет исполнять нынешний вице-мэр Олег Буров, передаёт DELFI.

Как считает Нил Ушаков, распоряжение министра охраны среды и регионального развития Латвии о его отставке с поста председателя Рижской думы является абсолютно противозаконным. Ушаков готовится обжаловать это распоряжение в судебном порядке и уверен, что все аргументы его противников будут опровергнуты, сообщает DELFI.

Ушаков занимал пост мэра на протяжении уже третьего созыва Рижской думы, отмечается в статье. Впервые он оказался на этой должности после выборов в 2009 году, а затем оставался мэром и после муниципальных выборов в 2013-м и 2017-м. Однако недавно министр охраны среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова от исполнения должностных обязанностей председателя Рижской думы, которое было опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Это распоряжение министра может быть обжаловано в административном районном суде в течение 30 дней со дня его публикации. После его вступления в силу Ушаков станет рядовым депутатом Рижской думы, поясняет DELFI. По мнению рижского градоначальника, решение министра о его отставке абсолютно противозаконно, а использованные в министерском распоряжении аргументы являются непрофессиональными, поэтому в суде их можно будет полностью опровергнуть.

«Абсолютно ясно, что обращусь в суд. И я абсолютно уверен, что в суде будут доказаны все незаконные действия, допущенные министром при подписании этого распоряжения», — цитирует DELFI заявление Ушакова. Он также добавил, что на время разбирательств обязанности мэра Риги будет исполнять нынешний вице-мэр Олег Буров, сообщается в статье.