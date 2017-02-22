NRA: штраф мэру Риги за русский язык — лучший подарок «российской пропаганде»

Решение латвийского суда признать законным штраф в размере 140 евро, наложенный на мэра Риги Нила Ушакова за использование мэрией «негосударственных» языков, можно считать настоящим подарком для «российской пропаганды», которая не пропустит такую новость, пишет Neatkariga Rita Avize. Это как раз то, что было нужно Ушакову, чтобы во время муниципальных выборов его сторонники толпами отправились к урнам для голосования, и вместо интеграции такие меры породят только вражду, подчёркивается в статье.

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Суд Видземского предместья Риги оставил в силе решение директора Центра государственного языка Латвии выписать мэру Риги Нилу Ушакову штраф в размере 140 евро за то, что самоуправление столицы общается с жителями не только на латышском, но и иностранных языках — на русском и английском. Из решения суда следует, что при любом общении с населением, включая интернет и социальные сети, мэрия во главе с Ушаковым обязана использовать только государственный язык. Такое плоское применении норм закона сегодня и в данном контексте «более чем странно», пишет Марис Краутманис в статье для Neatkariga Rita Avize.



Когда на Ушакова ополчился Центр государственного языка, это ещё можно было списать на «чрезмерное усердие» чиновников, которые слепо следуют прописанным в законе нормам. Однако теперь вердикт вынесла судебная власть, и дело приобретёт серьёзный оборот, полагает автор: возможно, в Латвии что-то действительно не в порядке с законами, которыми должны руководствоваться чиновники. Конечно, этот вердикт низшей инстанции ещё можно обжаловать, и Ушаков заявил, что намерен это сделать. Но если независимая судебная власть принимает «абсолютно идиотское решение», остаётся только надеяться, что мэр Риги не пойдёт по стопам президента США Дональда Трампа и не станет публично ругать суд, который всем следует уважать, говорится в статье.



По всей вероятности, Ушаков продолжит судиться в высших инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека. И вполне может случиться, что он выиграет дело, потому что в Европе о таком вердикте латвийского суда вообще «стыдно рассказывать», констатирует автор. По его мнению, создатель Facebook Марк Цукерберг наверняка был бы шокирован, если бы узнал, что власти Латвии решили наказать кого-то за то, что он пишет свои посты не по-латышски. Когда суд демократического государства в составе ЕС утверждает «запрет высказываться», это вообще «что-то немыслимое», даже если у судей были какие-то свои юридические рациональные пояснения, отмечается в статье.



Закон о государственном языке призван защищать латышский язык и предусматривает, что органам самоуправления не разрешается предоставлять информацию каких-либо других языках за счёт государственных средств. Однако авторы закона не учитывали новые возможности, которые появились с развитием интернета и социальных сетей, таких как Facebook или Twitter. Для того чтобы наказать Ушакова, необходимо доказать, что он всегда высказывается в соцсетях как руководитель самоуправления, а не как обычный человек, и все его публикации распространяются на средства партии в предвыборный период — однако похоже, что ничего из вышеперечисленного до сих пор не было доказано, пишет Neatkariga Rita Avize.



Мэр Риги не бедный и может заплатить штраф в 140 евро, но наверняка он продолжит и дальше писать по-русски, ведь Центр государственного языка и суд Видземского предместья подбросили Ушакову и партии «Согласие» лакомую «конфетку» накануне выборов, говорится в статье. После такого вердикта «его фанаты» из числа русскоязычных рижан в день муниципальных выборов 3 июня большими толпами отправятся из солидарности к урнам для голосования, забыв о насущных проблемах в виде ям или незакрытых канализационных люков и руководствуясь принципом «наших бьют», прогнозирует автор.



Кроме того, подобное решение суда станет сладкой конфеткой и для «российской пропаганды», которая наверняка придумает, в какой момент и как больнее ударить Латвию за «ужасающую дискриминацию русских», предупреждает Neatkariga Rita Avize. Центр государственного языка и суд Видземского предместья фактически запрещают человеку высказываться на родном языке — в современных реалиях это вполне можно сравнить с «отрезанием языка» и взять за основу для нового драматического сюжета российских СМИ о «возрождении нацизма» в Прибалтике, говорится в статье.



Эта на первый взгляд незаметная новость уже облетела всех, и каждый русский в Латвии теперь «смертельно обиделся» вместе с Ушаковым, полагает автор. Можно считать, что все большие деньги, которые Латвия тратит на планы по интеграции, фактически выброшены на ветер — ведь если кому-то запрещают писать по-русски в Facebook, это не способствует интеграции и может породить только вражду. «Если бы была годовая номинация за самое большое расширение межэтнической пропасти, то суд Видземского предместья, подтвердивший решение Центра государственного языка, уже авансом победил в ней», — заключает Neatkariga Rita Avize.



Фото: Reuters