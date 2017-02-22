NRA: штраф мэру Риги за русский язык — лучший подарок «российской пропаганде»
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Суд Видземского предместья Риги оставил в силе решение директора Центра государственного языка Латвии выписать мэру Риги Нилу Ушакову штраф в размере 140 евро за то, что самоуправление столицы общается с жителями не только на латышском, но и иностранных языках — на русском и английском. Из решения суда следует, что при любом общении с населением, включая интернет и социальные сети, мэрия во главе с Ушаковым обязана использовать только государственный язык. Такое плоское применении норм закона сегодня и в данном контексте «более чем странно», пишет Марис Краутманис в статье для Neatkariga Rita Avize.
Когда на Ушакова ополчился Центр государственного языка, это ещё можно было списать на «чрезмерное усердие» чиновников, которые слепо следуют прописанным в законе нормам. Однако теперь вердикт вынесла судебная власть, и дело приобретёт серьёзный оборот, полагает автор: возможно, в Латвии что-то действительно не в порядке с законами, которыми должны руководствоваться чиновники. Конечно, этот вердикт низшей инстанции ещё можно обжаловать, и Ушаков заявил, что намерен это сделать. Но если независимая судебная власть принимает «абсолютно идиотское решение», остаётся только надеяться, что мэр Риги не пойдёт по стопам президента США Дональда Трампа и не станет публично ругать суд, который всем следует уважать, говорится в статье.
По всей вероятности, Ушаков продолжит судиться в высших инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека. И вполне может случиться, что он выиграет дело, потому что в Европе о таком вердикте латвийского суда вообще «стыдно рассказывать», констатирует автор. По его мнению, создатель Facebook Марк Цукерберг наверняка был бы шокирован, если бы узнал, что власти Латвии решили наказать кого-то за то, что он пишет свои посты не по-латышски. Когда суд демократического государства в составе ЕС утверждает «запрет высказываться», это вообще «что-то немыслимое», даже если у судей были какие-то свои юридические рациональные пояснения, отмечается в статье.
Закон о государственном языке призван защищать латышский язык и предусматривает, что органам самоуправления не разрешается предоставлять информацию каких-либо других языках за счёт государственных средств. Однако авторы закона не учитывали новые возможности, которые появились с развитием интернета и социальных сетей, таких как Facebook или Twitter. Для того чтобы наказать Ушакова, необходимо доказать, что он всегда высказывается в соцсетях как руководитель самоуправления, а не как обычный человек, и все его публикации распространяются на средства партии в предвыборный период — однако похоже, что ничего из вышеперечисленного до сих пор не было доказано, пишет Neatkariga Rita Avize.
Мэр Риги не бедный и может заплатить штраф в 140 евро, но наверняка он продолжит и дальше писать по-русски, ведь Центр государственного языка и суд Видземского предместья подбросили Ушакову и партии «Согласие» лакомую «конфетку» накануне выборов, говорится в статье. После такого вердикта «его фанаты» из числа русскоязычных рижан в день муниципальных выборов 3 июня большими толпами отправятся из солидарности к урнам для голосования, забыв о насущных проблемах в виде ям или незакрытых канализационных люков и руководствуясь принципом «наших бьют», прогнозирует автор.
Кроме того, подобное решение суда станет сладкой конфеткой и для «российской пропаганды», которая наверняка придумает, в какой момент и как больнее ударить Латвию за «ужасающую дискриминацию русских», предупреждает Neatkariga Rita Avize. Центр государственного языка и суд Видземского предместья фактически запрещают человеку высказываться на родном языке — в современных реалиях это вполне можно сравнить с «отрезанием языка» и взять за основу для нового драматического сюжета российских СМИ о «возрождении нацизма» в Прибалтике, говорится в статье.
Эта на первый взгляд незаметная новость уже облетела всех, и каждый русский в Латвии теперь «смертельно обиделся» вместе с Ушаковым, полагает автор. Можно считать, что все большие деньги, которые Латвия тратит на планы по интеграции, фактически выброшены на ветер — ведь если кому-то запрещают писать по-русски в Facebook, это не способствует интеграции и может породить только вражду. «Если бы была годовая номинация за самое большое расширение межэтнической пропасти, то суд Видземского предместья, подтвердивший решение Центра государственного языка, уже авансом победил в ней», — заключает Neatkariga Rita Avize.
Фото: Reuters