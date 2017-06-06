Грибаускайте: Россия и Белоруссия угрожают НАТО одним своим существованием Прибалтика и Польша — это «восточное приграничье НАТО», поэтому само соседство с Россией и Белоруссией для них содержит в себе «угрозу», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в преддверии своего визита в Эстонию. Она также подчеркнула, что предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017» относятся к числу «вызовов», о которых Литва, Латвия, Эстония и Польша должны в единый голос говорить на саммите альянса в 2018 году, передаёт BaltNews. 6 июня 2017 BaltNews

BaltNews: полиция Клайпеды успокоила «натовских союзников» электрошоком Полицейским города Клайпеды пришлось применить электрошокеры, чтобы успокоить пьяных чешских солдат НАТО. Как передаёт BaltNews, военнослужащие прибыли в Литву, чтобы принять участие в учениях по защите и обороне побережья от морского десанта «агрессора». 20 февраля 2017 BaltNews

Литовский депутат предложил вернуть «нестабильный Калининград» в стабильную Европу Депутат литовского сейма и бывший пресс-секретарь президента Дали Грибаускайте Линас Бальсис призвал власти страны и Европейского союза рассмотреть возможность отторжения от России Калининградской области, сообщает BaltNews. В ходе дискуссии «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса» политик подчеркнул необходимость «возвращения в стабильную Европу нестабильного и милитаризированного Калининграда». 30 января 2017 BaltNews

МИД Латвии: нельзя сидеть под ёлкой как зайчики, пока рядом бродит страшный волк Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что его страна не будет «сидеть как зайчик под ёлкой, пока рядом бродит страшный волк». Как передает BaltNews, политик отметил, что в современном мире ни одна страна не способна противостоять вызовам в одиночку, поэтому Латвия должна действовать в тесном сотрудничестве с партнёрами. 26 января 2017 BaltNews

BaltNews: латвийским шпротам будет непросто вернуться на российский рынок В случае снятия ограничений на поставку в Россию прибалтийской рыбной продукции латвийским шпротам придётся побороться за место на прилавках. Как пишет BaltNews, поставщикам надо учитывать, что российские производители выпускают продукцию высокого качества, а собственное сырьё позволяет им предлагать доступную цену. 11 января 2017 BaltNews

Baltnews: Эстонские спецслужбы опровергли присутствие в стране «армии Кремля» Эстонские спецслужбы опровергли информацию директора Балтийского центра исследований Владимира Юшкина о том, что в Эстонии орудует «гражданская армия Кремля», созданная для ведения гибридной войны, сообщает Baltnews. По словам Юшкина, «армия Кремля» «находится в тени» и в данный момент ведет только «пропаганду». 2 ноября 2016 BaltNews

Памятные российские рубли в Литве восприняли как «символ оккупации» Выпущенные Центральным банком России коллекционные монеты «оскорбили Литву». Как передает BaltNews, с такими заголовками сегодня вышли ведущие литовские газеты. МИД Литвы также был возмущен тем, что Центробанк РФ назвал «советских оккупантов» освободителями. 3 августа 2016 BaltNews

BaltNews: Рижский полицейский посмеялся над трагедией в Ростове Сотрудник рижской полиции спровоцировал скандал, написав в соцсети комментарий по поводу авиакатастрофы в Ростове-на-Дону, сообщает BaltNews. По мнению Яниса Брушевица, «нет ничего страшного, ведь там же в основном граждане России были». Впоследствии он удалил комментарий и извинился за свои слова. Полиция Риги сейчас принимает решение, увольнять ли ей своего сотрудника. 20 марта 2016 BaltNews

Мэр Риги резко ответил сторонникам запрета русского языка в школах Мэр Риги Нил Ушаков отреагировал на попытки на законодательном уровне запретить в Латвии школьное обучение не на государственном языке. Как пишет Baltnews, политик уверен, что система и так работает идеально и поэтому нельзя «каким-то кретинам» позволять зарабатывать политический капитал за счет детей. 3 марта 2016 BaltNews

Baltnews: Террористы ИГ предъявили ультиматум властям Литвы Литовские СМИ сообщают, что террористы «Исламского государства» требуют от руководства Литвы денег, в противном случае они обещают стереть с лица земли железнодорожный узел Йонава. Baltnews приводит мнение эксперта, который считает, что паниковать не стоит, но необходимо проверить степень угрозы. 21 февраля 2016 BaltNews