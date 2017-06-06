BaltNews
Грибаускайте: Россия и Белоруссия угрожают НАТО одним своим существованием
Прибалтика и Польша — это «восточное приграничье НАТО», поэтому само соседство с Россией и Белоруссией для них содержит в себе «угрозу», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в преддверии своего визита в Эстонию. Она также подчеркнула, что предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2017» относятся к числу «вызовов», о которых Литва, Латвия, Эстония и Польша должны в единый голос говорить на саммите альянса в 2018 году, передаёт BaltNews.
BaltNews: полиция Клайпеды успокоила «натовских союзников» электрошоком
Полицейским города Клайпеды пришлось применить электрошокеры, чтобы успокоить пьяных чешских солдат НАТО. Как передаёт BaltNews, военнослужащие прибыли в Литву, чтобы принять участие в учениях по защите и обороне побережья от морского десанта «агрессора».
Литовский депутат предложил вернуть «нестабильный Калининград» в стабильную Европу
Депутат литовского сейма и бывший пресс-секретарь президента Дали Грибаускайте Линас Бальсис призвал власти страны и Европейского союза рассмотреть возможность отторжения от России Калининградской области, сообщает BaltNews. В ходе дискуссии «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса» политик подчеркнул необходимость «возвращения в стабильную Европу нестабильного и милитаризированного Калининграда».
МИД Латвии: нельзя сидеть под ёлкой как зайчики, пока рядом бродит страшный волк
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что его страна не будет «сидеть как зайчик под ёлкой, пока рядом бродит страшный волк». Как передает BaltNews, политик отметил, что в современном мире ни одна страна не способна противостоять вызовам в одиночку, поэтому Латвия должна действовать в тесном сотрудничестве с партнёрами.
BaltNews: латвийским шпротам будет непросто вернуться на российский рынок
В случае снятия ограничений на поставку в Россию прибалтийской рыбной продукции латвийским шпротам придётся побороться за место на прилавках. Как пишет BaltNews, поставщикам надо учитывать, что российские производители выпускают продукцию высокого качества, а собственное сырьё позволяет им предлагать доступную цену.
Baltnews: Эстонские спецслужбы опровергли присутствие в стране «армии Кремля»
Эстонские спецслужбы опровергли информацию директора Балтийского центра исследований Владимира Юшкина о том, что в Эстонии орудует «гражданская армия Кремля», созданная для ведения гибридной войны, сообщает Baltnews. По словам Юшкина, «армия Кремля» «находится в тени» и в данный момент ведет только «пропаганду».
Памятные российские рубли в Литве восприняли как «символ оккупации»
Выпущенные Центральным банком России коллекционные монеты «оскорбили Литву». Как передает BaltNews, с такими заголовками сегодня вышли ведущие литовские газеты. МИД Литвы также был возмущен тем, что Центробанк РФ назвал «советских оккупантов» освободителями.
BaltNews: Рижский полицейский посмеялся над трагедией в Ростове
Сотрудник рижской полиции спровоцировал скандал, написав в соцсети комментарий по поводу авиакатастрофы в Ростове-на-Дону, сообщает BaltNews. По мнению Яниса Брушевица, «нет ничего страшного, ведь там же в основном граждане России были». Впоследствии он удалил комментарий и извинился за свои слова. Полиция Риги сейчас принимает решение, увольнять ли ей своего сотрудника.
Мэр Риги резко ответил сторонникам запрета русского языка в школах
Мэр Риги Нил Ушаков отреагировал на попытки на законодательном уровне запретить в Латвии школьное обучение не на государственном языке. Как пишет Baltnews, политик уверен, что система и так работает идеально и поэтому нельзя «каким-то кретинам» позволять зарабатывать политический капитал за счет детей.
Baltnews: Террористы ИГ предъявили ультиматум властям Литвы
Литовские СМИ сообщают, что террористы «Исламского государства» требуют от руководства Литвы денег, в противном случае они обещают стереть с лица земли железнодорожный узел Йонава. Baltnews приводит мнение эксперта, который считает, что паниковать не стоит, но необходимо проверить степень угрозы.
Baltnews: Ядерную войну с Россией покажут в эфире ВВС
На телеканале ВВС вскоре выйдет шоу, в котором «прокремлевские сепаратисты» нападают на Латвию и это ведет к Третьей мировой войне, сообщает Baltnews. Авторы намерены показать, как Великобритания будет действовать в случае начала атомной войны, отмечает издание.